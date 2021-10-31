Şahin ve atmacalar, güzellik yarışmasında

Ardeşen ilçesi Vali Erdal Ata Stadyumu'nda 'Şahin ve Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali' gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivale, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Avni Kahya, Doğa Koruma Ve Milli Parklar 12'inci Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu ile şahin ve atmaca tutkunları katıldı. Atmaca ve şahin tutkunları kayıtlarını yaptırdıktan sonra jüri önünde zorlu sınava çıktı. 36 atmaca, 13 şahinin katıldığı yarışmada; kuşlar, tüy renginden, kafa yapılarına kadar incelenerek değerlendirildi. Şahin ve atmaca güzellik yarışmasının ardından, en uzağa uçabilme yarışması yapıldı. Atmaca ve şahinlerini bırakarak uzaklaşan sahipleri kuşlarını koluna çağırdı. Kuşunu en uzak mesafeye uçurmayı başaranlar dereceye girdi. Programın son bölümünde ise bağları çözülen 75 atmaca doğaya salındı. Yarışmada dereceye girenlere kupa da verildi.

Yarışmadaki en küçük atmaca tutkunu Arda Ergüven (11) de "Atmaca sevdasını dedem aşıladı bana. Dedemden öğrendiğim bu geleneği ben de sürdürmek istiyorum. Üç aydır baktığım atmacamla ben de yarışmaya katıldım" dedi.