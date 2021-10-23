Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanlarının iş ve aile hayatları uyumlu hale getirilmeli

MUĞLA (DHA) - SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Sağlık-Sen Muğla şubesinde düzenlenen toplantıda konuşan Durmuş, pandemide sağlık çalışanlarının artan iş yüküyle birlikte, fazlaca yorulduklarını belirterek iş ve aile hayatları uyumlu hale getirilmesine yönelik öneride bulundu. Durmuş, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına da tepki göstererek, "Toplumda bu kişiler rezil ve refüze edilirse, şiddetin azalacağını düşünüyorum" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Muğla programına 112 Acil Çağrı Merkezi, Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık müdürlüklerini ziyaret ederek başladı. Kurum çalışanları ve yetkililerden bilgi alan Durmuş, daha sonra bir otelde düzenlenen Muğla şubesinin teşkilat toplantısına katıldı.

Toplantı öncesi DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Durmuş, "Bu yıl yapılan 6'ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri, kamu çalışanları için verimli oldu. Sağlık çalışanları özelinde önemli kazanımların altına imza attık. Sağlık hizmeti alanındaki 22 temel sorunu çözüme kavuşturduk. Sağlık çalışanları toplu sözleşme ile elde edilen genel zamlara ilaveten yüzde 41 zam elde etti. Ocak ayında yüzde 14 zam alacaklar. Ekonomik açıdan biraz daha rahatlayacaklar. Önemli bir toplu sözleşme dönemini geride bırakmış olduk" dedi.

"BİR HEMŞİRE, 4 EBENİN GÖREVİNİ YAPIYOR"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sorunların hepsinin bir anda bitmediğini belirterek, "Var olanla sorunlarla ilgili olarak görüşmeler devam edecek. Sağlık çalışanları pandemi döneminde ciddi sorunlar yaşadı. Bunların başında istihdamın yetersiz olması geliyor. 1 hemşire, 4 ebenin yapması gereken işini yapıyor. Bu sürdürülebilir değil. İş ve aile yaşantılarını uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Sağlık ile Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerinin, her yıl düzenli olarak 50 ya da 60 bin sağlık çalışanı istihdamı yapmalarını gerekiyor" diye konuştu.

TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Durmuş, sağlıkta temel sorunların birisinin de şiddet olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezaları artırmakla bunun önüne geçemiyoruz. Bu konuda önemli adımlar atıldı. Ancak şiddetin ortadan kaldırılmasının en önemli ayağı toplumsal duyarlılığın oluşturulması. Her ay düzenli olarak sağlıkta şiddet raporu yayınlıyoruz. Sağlıkta şiddet uygulayan kişiler toplumda rezil ve refüze edilirse bu olayın önüne geçileceğini düşünüyorum."