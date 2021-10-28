Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'den BŞEÜ ziyaret - Haberler
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Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'den BŞEÜ ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'den BŞEÜ ziyaret

Bir takım ziyaretler için memleketi Bilecik'e gelene Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni (BŞEÜ) ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bir takım ziyaretler için memleketi Bilecik'e gelene Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni (BŞEÜ) ziyaret etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik ziyaretleri kapsamda ilk olarak Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ziyaret etti. Bakan Eldemir, ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, ve Sağlık Bakanlığı görevlileriyle BŞEÜ ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in karşıladığı Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yüz yüze eğitim süreci ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - BİLECİK

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'den BŞEÜ ziyaret

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