Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'den BŞEÜ ziyaret

BİLECİK (İHA) - Bir takım ziyaretler için memleketi Bilecik'e gelene Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni (BŞEÜ) ziyaret etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik ziyaretleri kapsamda ilk olarak Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ziyaret etti. Bakan Eldemir, ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, ve Sağlık Bakanlığı görevlileriyle BŞEÜ ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in karşıladığı Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yüz yüze eğitim süreci ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - BİLECİK

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