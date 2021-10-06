Sadakataşı Derneği, Afganistan'a yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, Afganistan'ın başkenti Kabil ve çevresinde yaşayan 350 aileye gıda kumanyası dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamada, zor günler geçiren Afganistan'a gıda yardımlarının ulaştırıldığı belirtildi.

Afganistan'da yaşanan olaylardan en çok sivillerin etkilendiği ifade edilen açıklamada, 38 milyon insanın yaşadığı ülkede nüfusun 3'te 1'inin yeteri kadar gıda bulamadığı, kışın yaklaşması ve yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede gıda temin etmede yaşanan sorunların gün geçtikçe arttığı anlatıldı.

Açıklamada, yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında ülke için acil yardım çağrısı başlatan derneğin, bölgeye yardım ulaştırmaya devam ettiği kaydedildi.

Afganistan acil yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserve gıdalarından oluşan erzak dağıtımı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, toplamda 350 aileye yardımların ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle en çok sivil halk zarar görüyor. Ülkede başta gıda, eğitim ve sağlık alanında sorunlar yaşanıyor. Zor durumda olan Afganistan'a geçtiğimiz hafta ve son dağıtımlarla birlikte toplamda 350 gıda kumanyası ulaştırdık. Bölgede yardım faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz."

Afganistan'a destek olmak için "AFGANİSTAN" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira bağış yapılabildiği, gerekli bilgilere derneğin internet sitesinden ulaşılabildiği kaydedildi.