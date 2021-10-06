Sadakataşı Derneği, Afganistan'a yardımlarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadakataşı Derneği, Afganistan'a yardımlarını sürdürüyor

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
Sadakataşı Derneği, Afganistan'a yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, Afganistan'ın başkenti Kabil ve çevresinde yaşayan 350 aileye gıda kumanyası dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Afganistan'ın başkenti Kabil ve çevresinde yaşayan 350 aileye gıda kumanyası dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamada, zor günler geçiren Afganistan'a gıda yardımlarının ulaştırıldığı belirtildi.

Afganistan'da yaşanan olaylardan en çok sivillerin etkilendiği ifade edilen açıklamada, 38 milyon insanın yaşadığı ülkede nüfusun 3'te 1'inin yeteri kadar gıda bulamadığı, kışın yaklaşması ve yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede gıda temin etmede yaşanan sorunların gün geçtikçe arttığı anlatıldı.

Açıklamada, yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında ülke için acil yardım çağrısı başlatan derneğin, bölgeye yardım ulaştırmaya devam ettiği kaydedildi.

Afganistan acil yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserve gıdalarından oluşan erzak dağıtımı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, toplamda 350 aileye yardımların ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle en çok sivil halk zarar görüyor. Ülkede başta gıda, eğitim ve sağlık alanında sorunlar yaşanıyor. Zor durumda olan Afganistan'a geçtiğimiz hafta ve son dağıtımlarla birlikte toplamda 350 gıda kumanyası ulaştırdık. Bölgede yardım faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz."

Afganistan'a destek olmak için "AFGANİSTAN" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira bağış yapılabildiği, gerekli bilgilere derneğin internet sitesinden ulaşılabildiği kaydedildi.

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Düm Tek Tek Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sadakataşı Derneği, Afganistan'a yardımlarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:19:32. #1.12#