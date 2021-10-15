S.S. Kemallı Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Açıldı

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ ve Eşi Songül AKTAŞ, girişimci kadınların kendi el işi ve yöresel ürünlerini üreterek satışa sunduğu S. S. Kemallı Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatif açılışına katıldı.

Açılış törenine; Vali İlhami AKTAŞ ve Eşi Songül AKTAŞ'ın yanı sıra AK PARTİ Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Ezine Kaymakamı Yunus KIZILGÜNEŞ, Ezine Belediye Başkanı Güray YÜKSEL, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt ORUÇOĞLU, Ezine AK PARTİ İlçe Başkanı Mehmet ÜNSAL, İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya SEZGİN, Kemallı Köyü Muhtarı Kenan ÖZER, S. S. Kemallı Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Şükran ÖZER ile kooperatif yönetim kurulu üyeleri, çevre köy muhtarları ve köy sakinleri katıldı.

S. S. Kemallı Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi açılış programında Kemallı Köyü Muhtarı Kenan ÖZER tarafından bir konuşma gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmanın ardından S. S. Kemallı Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışı dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle gerçekleştirildi.

Vali İlhami AKTAŞ ve Eşi Songül AKTAŞ, AK PARTİ Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Ezine Kaymakamı Yunus KIZILGÜNEŞ ve beraberindeki heyet açılışın ardından girişimci kadınların kendi el işi ve yöresel ürünlerini üreterek satışa sunduğu kooperatifi gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar.

Girişimci kadınların kendi el işi ve yöresel ürünlerini üretmeleri annelik görevlerinin dışında hayatın her alanında başarılı olabileceklerinin göstergesi olduğunu ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, emeklerinden dolayı girişimci kadınlara teşekkür ederek bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

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