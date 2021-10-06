RTÜK, Fox TV hakkında inceleme başlattı
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
RTÜK, cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yayına almasının ardından Fox TV hakkında inceleme başlattı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Tv hakkında inceleme başlattı.
Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri