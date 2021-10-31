ARDEŞEN, RİZE (İHA) - - Rize'nin atmacacılık kültürü 'Fetival' ile taçlandı

RİZE - Rize'de atmacalar düzenlenen yarışmalar ile boy gösterdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Vali Erdal Ata Stadyumunda 13 şahin ve 36 atmacanın katıldığı "Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali" düzenlendi. Atmacacılık kültürünün sürdürülebilmesinin amaçlandığı festivalde Atmacacılığın Türkiye'de ki anavatanı olan Rize ve Artvin'den yarışmacılar boy gösterdi.

Yarışmalarda herhangi bir ödül olmadığını, ödülün fidan olarak Türkiye'deki çeşitli ormanlarda yeşereceğini hatırlatan Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya "Güzel bir etkinlikte birlikteyiz. Bu festival Ardeşen'de özelleştirdiğimiz fakat Hopa'dan Rize'ye kadar bütün bölgemizin güzel bir etkinliği. Atmaca ile birlikte bu dönem şahini de kattık. Bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Burada madalyanın dışında hiç kimseye ödül vermiyoruz. Burada vereceğimiz ödül Türkiye'ye fidan olarak dönecek. İnşallah 5 bin fidan bu festival vasıtası ile ormanlarımız ile buluşturacağız" dedi.

Atmaca yakalamak için gerçekleşen evrelere değinen Kahya "Önce dana burnu denen böceğimizi yakalıyoruz. Sonra bu böcekle örümcek kuşu dediğimiz ceceğen yakalıyoruz. Bu kuş ile de tenta vasıtasıyla Atamca yakaladıktan sonra bıldırcın yakalıyoruz. Fakat gerçekten bıldırcın meselesi hikaye. Amaç atmacanın arkasında koşmak, eğlenmek" ifadelerini kullandı.

Güzellikleri ile yarışan atmaca ve şahinler ayrıca salım kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girmeye çalıştı. Atmaca veya şahinlerini bıraktıkları yerden uzaklaşan sahipleri hayvanlarını koluna çağırdı. Hayvanı ile arasında ki mesafe en uzak olan ise dereceye girdi. Şahin Salım yarışmasında şahini bıraktıktan sonra kendisine dönen ustalar arasında en uzun mesafeden şahini geriye dönen Adem Uçkan birinci olurken, atmaca salımda ise Yusuf Koçer birinci oldu. Güzellik yarışmasında ise beyaz ırk birincisi Yılmaz Çetin, kızıl ırk birincisi İhsan Ünal, kara ırk birincisi Hüseyin Uzunhasanoğlu oldu.