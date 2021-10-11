Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

AYDIN (Habermetre) - Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın teşrifleriyle Fotonik Bölümü öğrencileriyle oryantasyon ve tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Rektörümüze Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çakmak, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Saime Şebnem Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Sami Acar, Fotonik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özçelik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Öğr. Gör. Hacı Doğan eşlik etti. Fotonik Bölümü öğrencilerine hoş geldiniz diyen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, yeni eğitim öğretim yılının başarılara vesile olmasını temenni etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, Fakülteyi gezerek incelemelerde de bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ardından Türkçe Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezini (TÖMER) ziyaret etti. Derslikleri inceleyen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, TÖMER öğrencilerle sohbet etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrencilere başarılar diledi.

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