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Rektör Kutluhan, 4. Kitap Fuarı'nda Dijital Kütüphaneyi Deneyimledi

Habermetre - Haberler | Toplum
Rektör Kutluhan, 4. Kitap Fuarı'nda Dijital Kütüphaneyi Deneyimledi

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlendiği Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

DENİZLİ (Habermetre) - PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlendiği Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine; AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Müftüsü Mehmet Aşık, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör yazarlar, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Törende yaptığı konuşmasında düzenli kitap okumanın bir alışkanlık haline getirilmesinin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Kutluhan: "Üniversitemizin tüm öğrencilerine de Denizli Dijital Kütüphane mobil uygulamasından faydalanmalarını tavsiye ediyorum. "

Protokol üyelerinin sembolik kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirilen fuarda stantları gezen ve yazarlar ile bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Denizli'de ikamet eden vatandaşlar için geliştirdiği "Denizli Dijital Kütüphane" isimli mobil uygulamasını deneyimledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı'dan mobil uygulama ve yayımlar hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, böyle bir dijital kütüphanenin Denizlililer ile buluşturulmasında, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan olmak üzere, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan sözlerine şöyle devam etti: "Dijital teknolojilerdeki gelişim ile birlikte bilgiye erişim çok daha kolay hale gelmiş; cep telefonlarımız ve tabletlerimiz vasıtası ile gazetelerimiz, kitaplarımız ve diğer tüm basılı yayınlarımız dijital platformlarda, istediğimiz her an ve her yerde bizler için ulaşılabilir olmuştur. İçerisinde farklı yazarların, farklı alanlarda yayımlarının yer aldığı her beğeniye hitap eden yaklaşık 25 bin eserin sadece bizlere mobil cihazımız kadar uzaklıkta olması beni oldukça mutlu etmiştir. Üniversitemizin tüm öğrencilerine de Denizli Dijital Kütüphane mobil uygulamasından faydalanmalarını tavsiye ediyorum. "

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