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Rektör Karakaş Öğrenci Kantinlerini Ziyaret Etti

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Rektör Karakaş Öğrenci Kantinlerini Ziyaret Etti

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Ahmet Necdet Sezer kampüsünde yer alan kantinleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Ahmet Necdet Sezer kampüsünde yer alan kantinleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AKÜ Genel Sekreteri İhsan Ceran ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Gürbüz Bıdık'ın da yer aldığı incelemelerde Prof. Dr. Rektör Karakaş, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında açıklama yapan Karakaş, "Öğrencilerimiz hem memnuniyetlerini hem de talep ve önerilerini doğrudan ilettiler. Yöneticiler olarak öğrencilerimizin daha güzel şartlarda eğitim almaları için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Devlet destekli öğlen yemeklerinin, 20 Ekim 2021 tarihi itibariyle verilmeye başlayacağını kaydeden Karakaş, "Bu süreçte öğrencilerimizin yemek ihtiyacına bir nebze katkı olması amacıyla Merkezi Yemekhane yanında hafta içi her gün 11. 30-13. 00 saatleri arasında ücretsiz çorba ve ekmek ikramında bulunuyoruz. Bu hizmet öğlen yemeği verilene kadar devam edecek" dedi.

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