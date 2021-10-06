Rebiülevvel ayı 2021 gün gün takvimi! Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Rebiülevvel ayı günleri ve geceleri!

Rebiülevvel ayı Safer ayından sonra gelen aydır. Bugün Rebiülevvel ayının kaçıncı günü ve gecesi? Rebiülevvel ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Rebiülevvel ayı kaç gün sürecek? Rebiülevvel ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Rebiülevvel ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Rebiülevvel ayı 2021 gün gün takvimi! Rebiülevvel ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Rebiülevvel ayı günleri ve geceleri! Rebiülevvel ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü'l-evvel (birinci rebî'), dördüncü ayına da rebîü'l-âhir (sonuncu rebî') veya rebîü's-sânî (ikinci rebî') denir. Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebî' Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin "bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" mânalarındaki "rba" kökünden türediği ileri sürülmektedir. Araplar'ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar "rebî'" diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir. Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebî' kelimesini kullanmışlar, çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimine rebîülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimine de rebîüssânî adını vermişlerdir. Bazı kaynaklarda eskiden Araplar'ın seneyi altı zaman dilimine ayırdıkları, iki ayına "rebîülevvel", iki ayına "sayf", iki ayına "kayz", iki ayına "rebîüssânî", iki ayına "harîf", iki ayına da "şitâ" dedikleri belirtilmektedir. Rebîülevvel ve rebîüssânînin genellikle "ay" mânasına gelen "şehr" kelimesiyle birlikte kullanılması da bunların mevsim anlamlarıyla karıştırılmasını önleme amacına bağlanır. Kamerî yılın güneş yılına göre kısa sürmesi sebebiyle kamerî ayların belirli mevsimlerde sabit olmadığı ve belli aralıklarla yılın her mevsimine rastladığı göz önünde bulundurularak bu ayların mevsimlerle irtibatının ilk isimlendirme itibariyle olduğuna özellikle dikkat çekilir. Bu durumu Araplar'ın ünlü "nesî" uygulamasıyla ilişkilendiren müellifler de vardır (bk. NESÎ). Hicrî takvimde yer alan ay isimlerinin İslâm'dan önce konulduğu bilinmektedir. Kaynaklarda rebîülevvelin Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "mûrid", Arab-ı âribe döneminde "huvân/havvân" diye, rebîüssânînin aynı dönemlerde "mülzim" ve "suvân/busân/vebsân" olarak adlandırıldığı nakledilir. Osmanlı belgelerinde rebîülevvel (??), rebîülâhir ise (?) kısaltmasıyla gösterilmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur (bk. MEVLİD). İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir'le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel'de buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ'ya varmış ve burada Kubâ Mescidi'ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel'de Medine'ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî'nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber'in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. Hz. Peygamber'in doğum, hicret ve vefatının rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, rebîülevvel ayının Araplar'da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm'da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilâlin müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir (Ahmad Hassan al-Zayat, XXXII [1961], s. 1).

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

7 Ekim Perşembe 2021 Rebiülevvel ayının başlangıcıdır. Rebiülevvel ayı 7 Ekim'de başlayacak olup 5 Kasım'da ise bitecektir. Yani 5 Kasım günü Rebiülevvel ayının son günüdür.

Rebiülevvel ayının 1. günü : 7 Ekim 2021

7 Ekim 2021 Rebiülevvel ayının son günü : 5 Kasım 2021

5 Kasım 2021 Rebiülevvel ayının ilk gecesi : 6 Ekim Çarşamba'yı 7 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece

BUGÜN REBİÜLEVVEL AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

Henüz Rebiülevvel ayına girmedik. Rebiülevvel ayının 1. günü 7 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Rebiülevvel ayının ilk gecesi ise 6 Ekim Çarşamba'yı 7 Ekim Perşembe'ye bağlayan gecedir. Şimdi gün gün Rebiülevvel ayı takvimini paylaşalım.

2021 REBİÜLEVVEL AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Rebiülevvel ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

7 Ekim : Rebiülevvel ayı 1. günü

8 Ekim : Rebiülevvel ayı 2. günü

9 Ekim : Rebiülevvel ayı 3. günü

10 Ekim : Rebiülevvel ayı 4. günü

11 Ekim : Rebiülevvel ayı 5. günü

12 Ekim : Rebiülevvel ayı 6. günü

13 Ekim : Rebiülevvel ayı 7. günü

14 Ekim : Rebiülevvel ayı 8. günü

15 Ekim : Rebiülevvel ayı 9. günü

16 Ekim : Rebiülevvel ayı 10. günü

17 Ekim : Rebiülevvel ayı 11. günü

18 Ekim : Rebiülevvel ayı 12. günü

19 Ekim : Rebiülevvel ayı 13. günü

20 Ekim : Rebiülevvel ayı 14. günü

21 Ekim : Rebiülevvel ayı 15. günü

22 Ekim : Rebiülevvel ayı 16. günü

23 Ekim : Rebiülevvel ayı 17. günü

24 Ekim : Rebiülevvel ayı 18. günü

25 Ekim : Rebiülevvel ayı 19. günü

26 Ekim : Rebiülevvel ayı 20. günü

27 Ekim : Rebiülevvel ayı 21. günü

28 Ekim : Rebiülevvel ayı 22. günü

29 Ekim : Rebiülevvel ayı 23. günü

30 Ekim : Rebiülevvel ayı 24. günü

31 Ekim : Rebiülevvel ayı 25. günü

1 Kasım : Rebiülevvel ayı 26. günü

2 Kasım : Rebiülevvel ayı 27. günü

3 Kasım : Rebiülevvel ayı 28. günü

4 Kasım : Rebiülevvel ayı 29. günü

5 Kasım : Rebiülevvel ayı 30. günü

6 Kasım : Rebiülahir ayı 1. günü

Rebiülevvel ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

Rebiülevvel ayının 1. gecesi : 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 2. gecesi : 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 3. gecesi : 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 4. gecesi : 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 5. gecesi : 10 Ekim'i 11 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 6. gecesi : 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 7. gecesi : 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 8. gecesi : 13 Ekim'i 14 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 9. gecesi : 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 10. gecesi : 15 Ekim'i 16 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 11. gecesi : 16 Ekim'i 17 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 12. gecesi : 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 13. gecesi : 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 14. gecesi : 19 Ekim'i 20 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 15. gecesi : 20 Ekim'i 21 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 16. gecesi : 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 17. gecesi : 22 Ekim'i 23 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 18. gecesi : 23 Ekim'i 24 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 19. gecesi : 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 20. gecesi : 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 21. gecesi : 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 22. gecesi : 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 23. gecesi : 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 24. gecesi : 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 25. gecesi : 30 Ekim'i 31 Ekim'e bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 26. gecesi : 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 27. gecesi : 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 28. gecesi : 2 Kasım'ı 3 Kasım'a bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 29. gecesi : 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece

Rebiülevvel ayının 30. gecesi : 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece

Rebiülahir ayının 1. gecesi : 5 Kasım'ı 6 Kasım'a bağlayan gece

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