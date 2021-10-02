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PROF. DR. AYTUĞ: HAYVAN SAHİPLENMEDEN ÖNCE DÜŞÜNMEK GEREK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PROF. DR. AYTUĞ: HAYVAN SAHİPLENMEDEN ÖNCE DÜŞÜNMEK GEREK

VETERİNER hekim Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, hayvan almadan veya sahiplenmeden önce düşünmek gerektiğini belirterek, "Sadece oyuncak peluş bir köpek alır gibi, 'Çok güzel görünüyor, çok tatlı' yaklaşımıyla değil ona ayırabileceğiniz zaman ve bütçeyi hesaplayarak almak gerekiyor.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - VETERİNER hekim Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, hayvan almadan veya sahiplenmeden önce düşünmek gerektiğini belirterek, "Sadece oyuncak peluş bir köpek alır gibi, 'Çok güzel görünüyor, çok tatlı' yaklaşımıyla değil ona ayırabileceğiniz zaman ve bütçeyi hesaplayarak almak gerekiyor. Böylece onlar sokağa bırakılmasın? dedi.

Veteriner hekim Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından organize edilen '1'inci Pati Fest Etkinlikleri' kapsamında Selim Sesler Konferans Salonu'nda verilen 'Sokak Canlıları Farkındalık Semineri'ne katıldı. Prof. Dr. Aytuğ, barınaklarda deneyim sahibi biri olduğunu belirterek, 'Uzun yıllarımı barınaklara verdim. Bu sadece kedi, köpek barınakları değil. Aynı zamanda öksüz ayı yavrularının ve doğaya geri dönemeyen ayıların bakıldığı barınaklarda çalıştım. Barınaklar konusunda oldukça deneyimim var. Keşan Belediyesi'nin sokak hayvanları geçici bakım evini gelip görmek istedik. Çok mutlu olduk. Çok güzel bir barınak olmuş. Hem de genelde barınak yaklaşımı nedir, barınaklara neden ihtiyaç duyuyoruz, iyi bir barınak nasıl olmalı konularında bildiklerimizi aktarmaya çalışacağız' dedi.

'ZAMAN VE BÜTÇEYİ HESAPLAYARAK ALMAK GEREKİYOR'

Sorumlu hayvan sahibi olmanın altını çizen Aytuğ, 'Hayvan almadan önce düşünmek gerekiyor. Sadece oyuncak peluş bir köpek alır gibi 'Çok güzel görünüyor, çok tatlı' yaklaşımıyla değil ona ayırabileceğiniz zaman ve bütçeyi hesaplayarak almak gerekiyor. Böylece sonra onlar sokağa bırakılmasın. Sokaktakileri de belediyedeki meslektaşlarımız hangisinin sokağa geri döndürülebileceği, hangisinin geri döndürülemeyeceği konusunda fikir sahibi. Onlar alıp, kısırlaştırıp insanlarla arası iyi olanları sokağa geri döndürüyorlar. Bu yüzden çekinmeden onlarla birlikte yaşamaya devam edebilirler? diye konuştu.

Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, sokaklarda köpek istemeyenlerle ilgili de konuşarak, 'Öncelikle sokakta neden köpek istemediklerini düşünmek lazım. Genelde 2 nedenden dolayı istenmiyor. Bir tanesi, agresif olabilecekleri, ısırabilecekleri düşünülüyor fakat zaten şu anda yeni bir barınak var. Kısırlaştırmaları yapılırken arkadaşlar davranışlarını da gözlemleyecek ve agresifseler zaten onları geri göndermeyecekler. Bu konuda çekincelerinin olmasına gerek yok. İkincisi, 'Belki hastalık bulaşır' yaklaşımları var ama yere düştüğümüzde, toprağa elimiz değdiğinde de yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi yıkadığımızda hiçbir sorun kalmıyor? dedi.

PROF. DR. AYTUĞ: HAYVAN SAHİPLENMEDEN ÖNCE DÜŞÜNMEK GEREK

PROF. DR. AYTUĞ: HAYVAN SAHİPLENMEDEN ÖNCE DÜŞÜNMEK GEREK

PROF. DR. AYTUĞ: HAYVAN SAHİPLENMEDEN ÖNCE DÜŞÜNMEK GEREK

PROF. DR. AYTUĞ: HAYVAN SAHİPLENMEDEN ÖNCE DÜŞÜNMEK GEREK

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