Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Prof. Dr. Akdoğan, geçtiğimiz hafta başlatılan Turkovac'ın üçüncü doz olarak etkinlik ve güvenlik açısından Sinovac ile karşılaştırılacağı Faz 3 klinik araştırmasının Türkiye tarihinde yürütülen en büyük klinik araştırma olduğunu söyledi.

"PANDEMİDE TÜSEB ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENDİ"

TURKOVAC İLE İLGİLİ İKİ FARKLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

NAZAL SPREY AŞISI BAŞKA SALGINLAR İÇİN DE UMUT OLABİLİR

TÜSEB destekli toplam 7 aşı çalışması olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Akdoğan, sözlerini şöyle noktaladı: "2 tanesinde hayvan deneyleri aşaması tamamlanmak üzere. Bir de intranazal sprey aşısı çalışmamız (burun spreyi) vardı. O da çok gerçekten inovatif bir çalışma ve ar-ge çalışması devam ediyor. Biz o çalışmaya TÜSEB olarak özellikle bir ehemmiyet veriyoruz. Çünkü sadece Kovid kullanımı ile sınırlı olmayacak. Birçok avantajı, hem üretim açısından hem kullanım açısından birçok avantajı olacağı için, karşılaşabileceğimiz başka salgınlar için o çalışmaya da ayrı bir ehemmiyet veriyoruz"