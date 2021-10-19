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Posof'ta çocuk nüfusu da azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Posof'ta çocuk nüfusu da azaldı

Ardahan'ın Posof İlçesinde yıllardan beri devam eden göçten dolayı Posof'ta nüfus azalınca çocuk sayısı da doğal olarak azaldı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof İlçesinde yıllardan beri devam eden göçten dolayı Posof'ta nüfus azalınca çocuk sayısı da doğal olarak azaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan 4-6 yaş gurubu Kuran kursuna katılım da oldukça azaldı. Köylerde fazla çocuk olmadığı için sadece Posof ilçe merkezinde açılan Kuran kursuna ancak 15 çocuk kayıt yapılabildi. Bu çocukların da bazılarının rahatsızlığından dolayı kursa sadece 10 çocuk katılabiliyor.

Posof Müftülüğü binasındaki Kuran kursuna 2 adet öğretmen tarafından eğitim veriyorlar. Ayrıca TV kanalından da görüntülü olarak Kuran öğretimi yapılıyor. - ARDAHAN

Posof'ta çocuk nüfusu da azaldı

Posof'ta çocuk nüfusu da azaldı

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