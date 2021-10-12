Platonik aşk cinayeti davasında tanığın anlattıkları yürekleri sızlattı: 'Yapma' diye bağırıyordu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Platonik aşk cinayeti davasında tanığın anlattıkları yürekleri sızlattı: 'Yapma' diye bağırıyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü 17 kez bıçaklayarak öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada tanığın duruşma salonunda anlattıkları yürekleri sızlattı. Ayşegül Aktürk'ün komşusu C.Y., "Rahmetlinin, 'yapma, yapma' diye bağırdığını duydum. O sırada maktulün kızı bana, 'abla koş annem ölüyor' diye bağırdı. Bahçeye gittiğimde Ayşegül kanlar içinde yerde yatıyordu. Kızı bana, 'abla annem ölüyor, bari son nefesinde yanında olayım' dedi" diye konuştu.

Maltepe'de 5 Haziran 2020 tarihinde ilgisine karşılık vermeyen 2 çocuk annesi sağlık çalışanı, Ayşegül Aktürk'ü (36) 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp'in (29) "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Eralp cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmaya takım elbiseyle gelen tutuklu sanık Muharrem Eralp savunmasında, "Çok sevdiğim insanı kaybettim. O dünyanın en iyi insanıydı çok seviyordum ölmesini hala kabul edemiyorum. Ben kendimi öldürmek isterken maktulün araya girmesiyle olay yaşandı. Çok pişmanım. Yaşattıklarımdan dolayı özür dilerim" dedi.

Platonik aşk cinayeti davasında tanığın anlattıkları yürekleri sızlattı: 'Yapma' diye bağırıyordu

Duruşmada Ayşegül Aktürk'ün komşusu C.Y. tanık olarak dinlendi. Tanık C.Y., maktulle aynı hastanede çalıştıklarını söyleyerek, "Olay günü sabah saatlerinde işe gidiyordum. Rahmetlinin, 'yapma, yapma' diye bağırdığını duydum. O sırada maktulün kızı bana, 'abla koş annem ölüyor' diye bağırdı. Bunun üzerine onların ikamet ettiği bahçenin içerisine girdim. Bahçeye gittiğimde Ayşegül kanlar içinde yerde yatıyordu. Her yer kan içerisindeydi. Bu sırada sanık Muharrem'in elinde bulunan bıçakla kendi karnını 3 kez bıçakladığını gördüm. Maktulün çocuklarını alarak, 'bize de bir şey yapabilir' düşüncesiyle onları oradan uzaklaştırmak istedim. O amaçla bahçeden çıktım. Muharrem'in babası Bayram'ın kapısını çaldım. Oğlunun kendini karnından bıçakladığını söyledim. O da bahçeye doğru gitti" dedi.

Platonik aşk cinayeti davasında tanığın anlattıkları yürekleri sızlattı: 'Yapma' diye bağırıyordu

C.Y. devamında, "O sırada maktulün kızı İ. bana, 'abla annem ölüyor, bari son nefesinde yanında olayım' dedi. Tekrar bahçeye girdik. O esnada Muharrem'in kardeşi de elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Aralarında boğuşma yaşanıyordu. Ayşegül'ün yanına gittiğimde son nefesini vermişti" diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, maktulenin çocuklarının adli görüşme odasında beyanlarının dinlenmesini talep ederek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, çocukların dinlenmesi talebini reddetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk'ü olay tarihi öncesinde tehdit ettiği, üzerinde saçmalar ve 2 adet bıçak taşıdığı, sık sık rahatsız ettiği, iş yerine geldiği, Ayşegül Aktürk'e 'seni başkasına yar etmem' dediği anlatıldı.

İddianamede, Muharrem Eralp'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasının istendi. Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp'in ise olay anında bıçağı yok etmek amacıyla komşusuna verdiği belirtilerek "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep edildi.

Platonik aşk cinayeti davasında tanığın anlattıkları yürekleri sızlattı: 'Yapma' diye bağırıyordu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işıl Sergen İdo Tatlıses Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Platonik aşk cinayeti davasında tanığın anlattıkları yürekleri sızlattı: 'Yapma' diye bağırıyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:30:39. #1.12#