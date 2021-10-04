PKK'nın sözde doğu karargahı ele geçirildi; 12 terörist etkisiz - Haberler
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PKK'nın sözde doğu karargahı ele geçirildi; 12 terörist etkisiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PKK'nın sözde doğu karargahı ele geçirildi; 12 terörist etkisiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahının ele geçirildiğini ve 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahının ele geçirildiğini ve 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği belirtildi. Açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi" denildi.


PKK'nın sözde doğu karargahı ele geçirildi; 12 terörist etkisiz

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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