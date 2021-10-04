PKK'lı teröristlerin 2 işçiyi şehit ettiği saldırıya STK ve vatandaşlardan tepki

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, Pkk'lı teröristlerce, elektrik arızasını tamirine giden işçiler Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya'nın şehit edildiği saldırı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca kınandı.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanvekili Musa Budraç, AA muhabirine, saldırının, bölge insanına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dileyen Budraç, "Bu kardeşlerimiz Kürt'tü, ekmekleri, çocukları için çalışıyorlardı. Masum insanları katlettiler. Onlar gibi nice insanları katlettiler ve halen de devam ediyorlar. PKK Kürt'lere karşı savaşıyor. Dış güçlerin maşasıdırlar. Hepsini lanetliyoruz." dedi.

"İşçilerin tek amacı insanlara hizmet verebilmekti"

Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak da saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"İşçilerin tek amacı insanlara hizmet verebilmekti." diyen Çapak, bir şehidin 4 çocuğunun olduğunu, diğer şehidin de yeni evlendiğini hatırlattı.

Çapak, "Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Bu gencecik insanların ne suçu vardı? Hizmet için gittiler ve menfur olaya kurban gittiler. Bingöl'ün ve milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

"Kürtlerin tek sorunu terördür"

Vatandaşlardan Sabri Gündü ise terörün bölge halkına çok büyük zarar verdiğini belirtti.

Bölge halkının yıllardır terör nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığına işaret eden Gündü, "Yıllardır çekiyoruz. Kürtlerin tek sorunu terördür. Bu iki kardeşimiz Kürt kardeşlerimize hizmet için oradaydı." ifadelerini kullandı.

Gündü, tesis edilen huzurla insanların yeniden köylerine göç etmeye başladığını, bölgeye yatırım yapılmaya başlandığını dile getirerek, "Terör de bunu gördüğü için eylem yaparak insanları köylerden uzaklaştırmayı amaçlıyor. Tek derdimiz terördür." şeklinde konuştu.

Baba Sarıçiçek de yıllardır terörden dolayı büyük acılar yaşandığına değinerek, bu acıların artık bitmesini istediklerini aktardı.

Sarıçiçek, tek isteklerinin birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşamak olduğunu kaydetti.

Genç ilçesinde önceki gün Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri AŞ'ye ait aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirmiş, saldırıda 40 yaşındaki Emrullah Anşin ve 31 yaşındaki Ömer Faruk Kaya şehit olmuştu.