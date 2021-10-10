Pınarhisar stadı yenileniyor

Pınarhisar ilçesinde stat yenileme çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Talay, yaptığı açıklamada, çocukları ve gençleri daha çok spora teşvik etmek için projelerin devam ettiğini söyledi.

İlçeden daha fazla sporcu yetiştirmek için birçok aktiviteler ve projeler ürettiklerini ifade eden Talay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından ilçe stadının yeniden düzenlendiğini belirtti.

Statta toprak tesviyesi yapılarak drenaj borularının döşendiğini aktaran Talay, şöyle konuştu:

"Şu anda halı serimi yapılan stadyumumuzda drenaj boruları döşendi. Kalın ve ince çakıl serilip mastar çekildi. FİFA testi yapılarak FİFA testinden geçmiş bulunmaktadır. Kısa süre sonra tamamlanacak Pınarhisar ilçe stadımız ilçemize hayırlı olsun. Stadımızın yenilenmesi konusunda destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na şükranlarımı sunarım."