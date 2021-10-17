Papyonlu boyacı 45 yıldır ayakkabıları parlatıyor - Haberler
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Papyonlu boyacı 45 yıldır ayakkabıları parlatıyor

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Papyonlu boyacı 45 yıldır ayakkabıları parlatıyor

Ankara'da 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 57 yaşındaki Eyyüp Oygur, takım elbisesi ve papyonuyla mesleğini sürdürüyor.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Ankara'da 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 57 yaşındaki Eyyüp Oygur, takım elbisesi ve papyonuyla mesleğini sürdürüyor.

Ne "boyacı" diye bağırıyor ne de "parlamazsa para yok" gibi iddialı cümle kuruyor. Ağırbaşlı kişiliği, takım elbisesi ve çıkartmadığı papyonuyla dikkatleri çeken Eyyüp Oygur, Maltepe semtinde "papyonlu boyacı" olarak tanınıyor. Kazandığı parayla üç çocuk büyüten Oygur, mesleğini sağlığı el verdiğince yapmak istiyor.

Gelen iş tekliflerini kabul etmedi

Oygur, AA muhabirine babasından öğrendiği ayakkabı boyacılığını 12 yaşından beri yaptığını anlatarak, şunları söyledi.

"Gençliğimde başka iş teklifleri de geldi ama kabul etmedim. Başkasının emrinde çalışmaktansa kendi işimin patronu olmak istedim. Mesaim sabah saat 8'de başlar, akşam saat 9-10 gibi biter. Günde 30-40 çift ayakkabı boyarım. Gelirimden memnunum. Kendimi iyi hissetmediğim zamanlar dışında her gün işe gelirim. Sağlığım yettiği kadar işimizi yapmayı düşünüyorum. Kovid-19 salgını sürecinde sokağa çıkma yasağı olduğunda evde kaldım, serbest olduğu günler işe geldim. Genelde Maltepe, Mebusevleri ve Beşevler civarında olurum. Benim daimi müşterilerim var. Telefonla ararlar, onların evlerine ya da ofislerine gider ayakkabılarını boyarım."

Emel Sayın'ın çizmelerini boyadı

Ayakkabı boyacılığına bir otelin lobisinde başladığını, o dönem kıyafet olarak siyah yelek, siyah pantolon ve papyonun şart koşulduğunu aktaran Oygur, "O günden beri böyle giyiniyorum. Evde 15-20 tane papyonum var. Elbiseme göre değişik renklerde takıyorum. Müşterime saygımdan dolayı yıllardır papyon takıyorum. Papyon işime duyduğum değerin de bir göstergesi. Bana göre bu iş papyonsuz olmaz." dedi.

Papyonlu boyacı Oygur, meslek hayatının geride kalan 45 yılından sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok tanınmış ismin ayakkabısını boyadığını belirterek, bu isimler arasında Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu, Emel Sayın ve İbrahim Tatlıses'in de olduğunu dile getirdi.

Emel Sayın'ın çizmelerini 1976 yılında Ankara'da sahne aldığı bir gazino programı öncesinde boyadığını anlatan Oygur, Mebusevleri'nde ikamet ettiği dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ayakkabılarını korumalarının boyanması için çok kez kendisine getirdiğini söyledi.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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