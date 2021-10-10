Pandemide Yaşamını Yitiren Eczacılara Vefa

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - ÇANKAYA'DA ECZACILAR ANIT PARKI AÇILDI

Çankaya Belediyesi, pandemi döneminde canları pahasına hizmet veren ve hayatını kaybeden eczacıların anısını yaşatacak Eczacılar Anıt Parkı'nı hizmete açtı. Parkta bulunan anıta, pandemide hayatını kaybeden eczacıların ve eczacı teknisyenlerinin isimleri yazıldı.

Taşdelen: "Vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet edenleri unutmayız. "

Çankaya Belediyesi ve Türk Eczacıları Birliği iş birliğinde hayata geçirilen Eczacılar Anıt Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "En zor şartlarda görevleri başında çalışan eczacıları unutmamak adına bu anıt parkta isimlerini yaşatacağız" dedi. Geçtiğimiz 7 yılda ilçeye 84 yeni park kazandırdıklarını dile getiren Taşdelen şunları söyledi:

"Yıl sonuna geldiğimizde Çankaya'ya kazandırmış olduğumuz yeşil alan 1, 5 milyon metrekareye ulaşacak. Biz Çankaya'da vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet edenleri unutmayız. Biz şehitlerimizi, kültür ve sanat insanlarımızı unutmayız. Hepsinin adı Çankaya'da var olan 526 parkta yaşamaktadır ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Çünkü Çankaya, Türkiye Cumhuriyetinin temelinin atıldığı yer, burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi. "

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da 63 eczacı ve 22 eczane çalışanı olmak üzere 85 canı pandemi sürecinde kaybettiklerini söyledi. Hayatını kaybeden eczacıların anısını yaşatmak üzere parkı tahsis eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti. Kendilerini halkın ilaca ulaşma noktasında mücadele eden sağlık neferleri olarak nitelendiren Çolak, "Bu salgın aynı zamanda bir riskti. En ön saflarda yer aldık. Hayat kurtarmaya çalışırken hayatlarımızı kaybettik. Tüm meslek şehitlerimizin yakınları bilsinler ki hayatını kaybeden canlarımız kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaklar" dedi.

Eczacılar Anıt Parkı açılışı öncesi pandemi sürecinde hayatını kaybeden 85 eczacıdan 22'sinin yakınlarına plaket takdim edildi. Hayatını kaybeden eczacıların anısının yaşayacağı Anıt Park, 8 bin 162 metrekarelik alana inşa edildi. Kızılırmak Mahallesinde yer alan parkta 425 metrekarelik çocuk oyun alanı, 385 metrekarelik basketbol sahası, kum ve süs havuzu ile 5 bin 700 metrekarelik yeşil alan bulunuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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