Pakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Haberler
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Pakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un ev sahipliğinde elçilik yerleşkesinde düzenlenen resepsiyona Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, ülkedeki Türk misyonları, yabancı misyon temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Program iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Yurdakul, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı Pakistan ile birlikte kutlamak için her türlü sebebe sahip olduğunu belirterek alt kıta Müslümanlarının ve büyük oranda Pakistanlıların Türkiye'nin ve Türk milletinin hayatta kalabilmesi için yaptıkları yardımı asla unutmadıklarını ve bunun için müteşekkir olduğunu söyledi.

Yurdakul, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

"Türkiye Müslüman birliğinin sembolüdür"

Bakan Hüseyin de Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin birkaç yıllık olmadığını ve iki ülkenin köklü ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han arasında çok özel bir ilişki olduğunu vurguladı.

Hüseyin, Türkiye'nin kendileri için sıradan bir ülke olmadığına dikkati çekerek, "Türkiye bizim için büyük Müslüman birliğinin sembolüdür." dedi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlar yapıldı.

Pakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Pakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Pakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Pakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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