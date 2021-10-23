Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında, nereli?

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Feyza Aktan merak konusu oldu. İşte Feyza Aktan hakkında merak edilen Feyza Aktan kimdir, Feyza Aktan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1992

Kaç yaşında: 29yaşında

Nereli: İstanbul

Eşi: Özcan Deniz

Çocukları: Kuzey Deniz

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşulmuştu. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.

FEYZA AKTAN ÖZCAN DENİZ OLAYI NEDİR?

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

ÖNCE TOKAT ATIP SONRA TİŞÖRTÜNÜ YIRTIYOR

Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde oğlunu almak için Aktan'ın evine gittiği ancak eski eşi tarafından darp edildiği ileri sürülmüştü. İkili arasında yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Oğlunu almak için Aktan'ın evine giden Deniz, kapıda beklediği esnada eski eşinin peş peşe tokat atmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Öfkeden deliye dönen Aktan, Deniz'in tişörtünü yırtıyor.

"BIKTIM SENDEN, YETER"

Görüntülerde Deniz'in darp edilirken herhangi bir karşılık vermediği görülüyor. Eski eşlerin kavgası da güvenlik kamerasına yansıdı. Sinir krizi geçiren Feyza Aktan, "Bıktım senden. Ne istiyorsun artık yeter" diye bağırıyor.

"HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Feyza Aktan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

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