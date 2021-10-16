Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi 'Beyaz Önlük Töreni' düzenledi - Haberler
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Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi "Beyaz Önlük Töreni" düzenledi

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi

Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi ve İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve "Beyaz Önlük Töreni", ünlü tıp alimi İbni Sina'nın doğduğu Buhara şehri yakınlarındaki Afşana köyünde düzenlendi.

Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi ve İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve "Beyaz Önlük Töreni", ünlü tıp alimi İbni Sina'nın doğduğu Buhara şehri yakınlarındaki Afşana köyünde düzenlendi.

Buhara İbni Sina Devlet Tıp Enstitüsü bünyesinde kurulan fakülte ve meslek yüksekokulunun öğrencilerinin katıldığı törende konuşan Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Teşayev, bu eğitim kurumlarının Özbekistan'da tıp eğitimi için örnek teşkil ettiğini belirterek, bunun aynı zamanda öğretim üyeleri ve öğrencilere ayrı sorumluluk yüklediğini söyledi.

Peşku İlçe Belediye Başkanı Vahab Kahharov da doktor adaylarını İbni Sina'nın doğduğu Afşana köyünde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yeni eğitim-öğretim yılı açılışının ünlü tıp alimi İbni Sina'nın doğduğu Afşana'da yapılmasının ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu kaydederek, öğrencilere başarılar diledi.

"Ata topraklarında bilim dünyasına hizmet etmekten onur duyuyoruz"

İbni Sina Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aynur Feyzioğlu, fakülte ve yüksekokulun Özbekistan ile Türkiye arasında sağlık eğitimi alanındaki iş birliği çerçevesinde kurulan ilk eğitim kurumlarından olduğunu dile getirerek, yüzyıllardır Batı dünyası dahil tıp eğitimine damgasını vurmuş büyük tıp alimi İbni Sina'nın doğduğu Buhara'da kurulmuş olması nedeniyle de ayrı anlam ifade ettiğini söyledi.

Bu kurumların Türkiye'nin sağlık alanında ve modern tıp eğitiminde elde ettiği başarıların kardeş ve dost Özbekistan'a kazandırılmasında ve aktarılmasında önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Feyzioğlu, "Temel gayemiz geçmişten gelen gücün farkındalığı ile modern ve etkili bir tıp eğitimi sağlamak ve İbni Sina gibi dünyaya örnek olacak çok değerli hekimler ve uzman sağlık çalışanları yetiştirmektir. Bu vesile ile ata topraklarında bilim dünyasına hizmet etmekten onur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Törende İbni Sina Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Papatya Keleş, eğitim kurumlarında görevli Prof. Dr. Sevim Aydın, Prof. Dr. Jülide Ergil, Dr. Fatmagül Varol, Dr. Ali Akdağ, Dr. Taner Şahin, Dr. Enes Akyüz, Dr. Murat Hasanoğlu ve Maarif Vakfı öğretim üyelerinden İlyas Ordueri ile Satı Engin de yer aldı.

İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde 2019'da Buhara'da kuruldu.

Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni düzenledi

Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni düzenledi

Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni düzenledi

Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni düzenledi

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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