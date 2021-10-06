OYUNCU NİHAL YALÇIN ZUHAL'E İLK FİLMİM GÖZÜYLE BAKIYORUM - YENİDEN - Haberler
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OYUNCU NİHAL YALÇIN ZUHAL'E İLK FİLMİM GÖZÜYLE BAKIYORUM - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
OYUNCU NİHAL YALÇIN ZUHAL'E İLK FİLMİM GÖZÜYLE BAKIYORUM - YENİDEN

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 'Zuhal' filmin başrol oyuncusu Nihal Yalçın, Yaptığım hiçbir işe haksızlık etmek istemem ama Zuhal'e ilk filmim gözüyle bakıyorum.

ANTALYA (DHA) - BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 'Zuhal' filmin başrol oyuncusu Nihal Yalçın, Yaptığım hiçbir işe haksızlık etmek istemem ama Zuhal'e ilk filmim gözüyle bakıyorum. Çünkü ilk kez bu kadar içerisinde olduğum, bu kadar ait hissettiğim sette de bulunmadım, böyle bir karakter de oynamadım. Bu yüzden benim için ilk dedi.

58. Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Zuhal' filmi, ilk gün seyirciyle buluştu. Yönetmen Nazlı Elif Durlu'nun ilk uzun metraj çalışması olan film, izleyiciden tam not aldı. Bir kadının içsel yolculuğunun anlatıldığı filmin başrol oyuncusu Nihal Yalçın, performansıyla göz doldurdu.

Filmi 2,5 yıl sonra ilk kez festivalde seyrettiğini söyleyen Nihal Yalçın, 2,5 sene önce ben oynayıp filmden çıktım. İnsanın yaptığı işin görüldüğünü görmesi ve ekipçe seyretmek çok keyifli. O kadar uzun zaman geçtikten sonra filmle ilgili biraz düşünmeye ihtiyacım var. Çünkü ben de yepyeni bir şey seyrettiğimi hissediyorum. Pandemiyle birlikte insanın mesleğiyle ilgili işi yapıyor olması, meslektaşlarıyla bir araya geliyor olması, mesleğinden bahsediyor olması bana çok iyi geldi. Burada olmaktan dolayı çok keyfim yerinde dedi.

'İLK FİLMİM GÖZÜYLE BAKIYORUM'

Zuhal karakterinin şimdiye kadar kariyerinde oynadığı karakterlerin dışında bir karakter olduğunu belirten Yalçın, İlk kez baştan sona alıp, macerasını yaşadığım bir şey oynadım. Çok keyifliydi, bir oyuncu olarak başka bir tecrübe benim için. İç dinamiği çok kuvvetli bir karakter olduğu için yaptığım hiçbir işe haksızlık etmek istemem ama ilk filmim gözüyle bakıyorum. Çünkü ilk kez bu kadar içerisinde olduğum, bu kadar ait hissettiğim sette de bulunmadım, böyle bir karakter de oynamadım. Bu yüzden benim için ilk diye konuştu.

'ENTERESAN BİR TECRÜBEYDİ'

Filmde çok keyif alarak oynadığını söyleyen Yalçın, Yönetmenimiz müthiş bir kadın. Hiçbir gerilim yaşamadan, hiç zorluk yaşatmadan, tüm sorularıma cevap vererek çok keyifle çalıştım. Dün gördüğüm şey de bir yönetmenin hiçbir şekilde ortalara atmadığı, tek başına bir filmi bize çok sakin biçimde anlattığı bir iş. Set süreci de öyleydi, o yüzden benim için çok keyifli, oyuncu olarak da enteresan bir tecrübeydi dedi.

'KEŞKE EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALIP GİTSEK'

Zuhal karakterinin festival algısının dışında bir karakter olduğunu belirten Yalçın, İnsan bir festivale geliyorsa ödüllendirilmek istiyor. Bu işin konsepti bu. Ödüllendirilmek demek, görülmek demek. Bunu da bunun için yapıyoruz. Zuhal genel bir festival algısının dışında bir film ve karakter diye düşünüyorum. O alışkın olduğumuz acıklı, duygularını yoğun yaşayan, oradan oraya savrulan bir karakter değil. Çok eli yüzü düzgün, çok tutarlı ve çok içeriden yaşadığı için her şeyi, bilmiyorum jüri ne düşünür. Keşke en iyi kadın oyuncu ödülünü alıp gitsek. Festivaldeki diğer filmleri görmedim, oradaki kadın arkadaşlarım ne yapmış bilmiyorum. Dün akşam ben ödülümü aldım diye konuştu.

OYUNCU NİHAL YALÇIN ZUHAL'E İLK FİLMİM GÖZÜYLE BAKIYORUM - YENİDEN

OYUNCU NİHAL YALÇIN ZUHAL'E İLK FİLMİM GÖZÜYLE BAKIYORUM - YENİDEN

OYUNCU NİHAL YALÇIN ZUHAL'E İLK FİLMİM GÖZÜYLE BAKIYORUM - YENİDEN

OYUNCU NİHAL YALÇIN ZUHAL'E İLK FİLMİM GÖZÜYLE BAKIYORUM - YENİDEN

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Haber: OYUNCU NİHAL YALÇIN ZUHAL'E İLK FİLMİM GÖZÜYLE BAKIYORUM - YENİDEN - Haberler
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