OTELDE RUS VE İNGİLİZLERİN 'KIZ ARKADAŞIMA NEDEN BAKTIN' KAVGASI - Haberler
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OTELDE RUS VE İNGİLİZLERİN 'KIZ ARKADAŞIMA NEDEN BAKTIN' KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus ve İngiliz turistler arasında, 'Kız arkadaşıma neden baktın?

ANTALYA (DHA) - Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus ve İngiliz turistler arasında, 'Kız arkadaşıma neden baktın?' kavgası çıktı.

İki grubun tekme, tokat, yumruklu kavgasını, otelde konaklayan turistler ile tesis çalışanları korku dolu gözlerle izledi. Otelde konaklayanlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İki turist grubu arasındaki kavga, pazartesi akşamı Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde yaşandı. Otelde konaklayan Rus ve İngiliz turistler, bahçede otururken birbirlerine laf atmaya başladı. Rus gruptan bir kişi ile diğer gruptan İngiliz turist, birbirlerine saldırdı. 'Kız arkadaşıma neden baktın?' tartışması yüzünden çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İki turist grubu birebir kavgayı önce seyretti, ardından kavgaya dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Otelde konaklayan diğer turistler, kavgayı korku dolu gözlerle izlerken, tesis çalışanları gruba müdahala edemedi. Rus turist, bahçe masa ve koltuklarını parçaladı. Turistlerin kız arkadaşları çığlık atarak bahçeye gelip kavga edenleri ayırdı. Rus turistin burnu, İngiliz turistin ise kolu kırıldı. Turistler otele gelen sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

İngiliz ve Rus turistlerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı o anlar, otelde kalan diğer müşteriler tarafından görüntülendi.

OTELDE RUS VE İNGİLİZLERİN 'KIZ ARKADAŞIMA NEDEN BAKTIN' KAVGASI

OTELDE RUS VE İNGİLİZLERİN 'KIZ ARKADAŞIMA NEDEN BAKTIN' KAVGASI

OTELDE RUS VE İNGİLİZLERİN 'KIZ ARKADAŞIMA NEDEN BAKTIN' KAVGASI

OTELDE RUS VE İNGİLİZLERİN 'KIZ ARKADAŞIMA NEDEN BAKTIN' KAVGASI
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