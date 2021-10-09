Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunda restorasyon sürüyor - Haberler
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Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunda restorasyon sürüyor

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel
Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunda restorasyon sürüyor

SULTAN 2. Abdülhamid tarafından Antalya Patara'da 1906 yılında yaptırılan Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyonu sürüyor.

ANTALYA (DHA) - SULTAN 2. Abdülhamid tarafından Antalya Patara'da 1906 yılında yaptırılan Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyonu sürüyor.

Patara ören yerinde ortaya çıkarılan, Osmanlı'nın Afrika'daki topraklarıyla iletişim için kurduğu telsiz telgraf istasyonundaki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından müze haline dönüştürülerek ziyarete açılması hedeflenen istasyonda, hummalı çalışma göze çarpıyor.

Bombalandığı için duvarları yıkılan, dört bir yanı harabe haline gelen istasyonun eski duvarları şakülüne getirilerek, çelik dirseklerle destekleniyor. Sıvaları dahi korunarak restorasyonu gerçekleşen istasyondaki çalışmalar, Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından yakından takip ediliyor.

Çalışmaları sık sık fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden gelişmeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Işık, son paylaşımında 7 farklı görsele yer vererek, "Bombalandığı için güçlükle ayakta duran duvarları yeniden şakülüne getiriyor ve tamamını sıvalarını da koruyarak muhafaza ediyoruz" notunu paylaştı.

Telsiz telgraf istasyonunun 1906'da açıldığını ve dönemin en son teknolojisiyle donatıldığını anlatan Prof. Dr. Işık, "Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da son toprakları bugün Libya sınırları içerisinde yer alan Trablusgarp ve Derne. Sultan 2. Abdülhamid Han o dönemde İtalyanların bu toprakları ele geçirme hırslarının olduğunu görerek, bu coğrafya ile Anadolu'nun haber leşmesinin çok büyük önem taşıdığını fark ediyor. O dönem aramızda önemli ilişkilerin bulunduğu Almanya'daki Siemens şirketi tarafından burası kuruluyor" dedi.


Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunda restorasyon sürüyor

Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunda restorasyon sürüyor

Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunda restorasyon sürüyor

Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunda restorasyon sürüyor

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Son Dakika Haberleri
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