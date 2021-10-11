Ortaca'da 60 çocuğa bisiklet hediye edildi

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Askıda Bisiklet Festivali" kapsamında 60 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Ortaca'da düzenlenen 'Askıda Bisiklet Festivali' kapsamında 60 çocuğa bisiklet hediye edildi. Ortaca Belediyesi'nin katkılarıyla ve Askıda Bisiklet Grubu tarafından organize edilen festivalde katılımcılardan bağış toplanarak alınan bisikletler çocuklara hediye edildi.

Bisikletler, Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törenle çocuklara hediye edildi. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ihtiyaç sahibi ve eğitimlerinde başarılı 60 çocuğa bisiklet hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Uzundemir, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daima destek olarak onların eğitim, bilim, sanat ve sporda başarılı olmaları için projeler üretiyor, Türkiye Cumhuriyetini payidar kılacak bir nesil için onlara desteklerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın mutluluklarına tanık olmak ve onların kötü alışkanlıklardan uzak bir hayat içerisinde kendilerini geliştirmek adına atılan böylesi bir adımda destek olanları tebrik ediyor, evlatlarımıza hayırlı bir gelecek diliyorum. Bisikletleriniz ile trafik kurallarına mutlaka uyunuz " dedi ve gençlere desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Askıda Bisiklet projesini başlatan Zehra Erbil ise 4 yıldır sürdürdükleri ve 2 bisikletle başladıkları çalışmalar sonucu 60 çocuğu bisikletle buluşturmanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Törene, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, Ortaca Belediyesi Başkan yardımcıları, Askıda Bisiklet Festivali katılımcıları, çocuklar ve aileleri katıldı.

Üç gün süren festivalde katılımcılar Ortaca Belediyesi Sarıgerme Günübirlik tesislerinde konaklayarak Ortaca'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. - MUĞLA