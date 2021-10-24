Onursal Başkan seçilen Mevlüt Yeni, belge ve plaketini aldı

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Kurulu'nca Onursal Başkan seçilen Mevlüt Yeni'ye belgesi ve plaketi Alanya'da düzenlenen törenle taktim edildi. Alanya buluşmasında Akdenizli Gazeteciler sorunlarını da konuştu.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu delegeleri Onursal Başkan Mevlüt Yeni onuruna düzenlenen belge töreni ve imza günü etkinliğinde bir araya geldi. Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve AGF Genel Başkanı Gaye Coşkun'un ev sahipliğinde düzenlenen törene Antalya, Isparta, Burdur, Kemer, Osmaniye, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Kıbrıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanları ile federasyon delegelerinin ile gazeteci Arif Dizdaroğlu ve Yalçın Bayer'de katıldı. Alanya Belediye Başkan Vekili Abdullah Akbaş, AK Parti ve CHP İlçe Başkanları, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, SGK Müdürü Muharrem Kaya, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şube Başkanı Halime Şenli Bilgin de hazır bulunduğu törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu törene gönderdiği telgrafı ile Onursal Başkan Mevlüt Yeni'yi tebrik etti. Konuşma ve sunumların ardından AGF Onursal Başkanı Mevlüt Yeni'ye belge ve plaketi Gazeteci Yalçın Bayer ve Arif Dizdaroğlu tarafından taktim edildi. Törenin ardan ise AGF Onursal Başkanı Mevlüt Yeni, 'Sadece Gazeteci' adlı kitabını imzaladı. Mevlüt Yeni'nin 4 bin makalesinin bir araya getirilmesi ile hazırlanan 'Sadece Gazeteci' isimli kitabın imza gününden elde edilen geliri, eğitim bursu kullanılmak üzere AGC'ye bağışladı.

"Mesleğime aşığım"

AGF Onursal Başkanı Mevlüt Yeni konuşmasında,"Gazetecilik benim sevdiğim, aşık olduğum, her şeyden üstünde tuttuğum kutsal bir meslek. Bugüne kadar mesleğimi en şekilde icra etmeye çalıştım. Hem heyecanlı, hem de duyguluyum. Biz ancak mezarda bu mesleği bırakırız. Deneyimlerimi, tecrübelerim meslektaşlarımla federasyonumuzla birlikte olarak paylaşacağım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA