Okuma azmiyle örnek olan Ayşe'nin hayali doktora yapmak

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesinde büro görevlisi olarak çalışan ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce arkeoloji bölümünü birincilikle bitiren 53 yaşındaki Ayşe Er, antropoloji ana bilim dalındaki yüksek lisansını da başarıyla tamamladı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 23 yıl önce mezun olan Ayşe Er, çocukluk hayali arkeoloji bölümünü de 3 yıl önce birincilikle bitirdi.

Eğitimin yaşının olmadığını gösteren Er, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Ana Bilim Dalı Bölümünde yüksek lisans eğitimini de tamamlayarak diplomasını aldı.

Ayşe Er, AA muhabirine, yeni hedefinin arkeoloji bölümünde doktora yapmak olduğunu söyledi.

Arkeolojinin çocukluk hayali olduğunu belirten Er, "Bunu gerçekleştirmek için yola çıktım. Bu yolda çok değerli hocalarla karşılaştım, bunu devam ettirmek istiyorum. Doktora kısmını da tamamlamak istiyorum. Zaten kep atmamıştım, ne zaman doktorayı bitireceğim o zaman kepimi atacağım, durmak yok." dedi.

Er, gençlik yıllarında Sivas'ta arkeoloji bölümü olmadığı için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü tercih etmek zorunda kaldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Arkeoloji bölümünün açıldığını duyar duymaz üniversite sınavlarına girdim ve kazandım. Hemen kaydımı yaptırdım. Bu içimdeki coşkuyu bir türlü durduramadım. Ne zaman başımı yastığa koysam arkeoloji rüyalarıma giriyordu. Kazandıktan sonra öyle bir şevk ile okudum ki hiç arkama bakmadım. Başaracağımı biliyordum, severek yapabileceğimi biliyordum. Arkeoloji anlamında daha çok şey yapabileceğimi biliyorum, devam edeceğim durmayacağım. Daha güzel şeyler yapacağım."

"Şu yaşa geldim, ne olacak hiç demedim"

Babasının tarihe meraklı olduğunu, kendisinin de izlediği belgesellerle büyüdüğünü dile getiren Er, "Arkeoloji her anlamda bana mutluluk katıyor. Kazı alanı bir başka, öğrendiğim bilgiler bir başka, hocalarımın bilgileri bir başka feyiz veriyor. İyi ki de geç okumuşum, böyle hocalarım ile okumuşum. Belki erken okusam bu hocalarıma denk gelmeyecektim. Geriye dönük hiç üzülmedim, keşke erken okusaydım demedim. İyi ki de şimdi okumuşum, çok güzel bir sınıfım vardı. Sınıf arkadaşlarıma, hocalarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Er, yaşının eğitim hayatında hiçbir zaman sorun teşkil etmediğine dikkati çekerek zor günlerinde sınıf arkadaşlarının kendisine büyük destek olduğunu ifade etti.

Hem hayat, hem okul mücadelesini devam ettirdiğini dile getiren Er, "Durmak yok, yola devam; şimdi sıra doktorada. Doktora ne zaman bitecek ben kepimi o zaman fırlatacağım." diye konuştu.

Okuma hayali konusunda tavsiyelerde de bulunan Er, "Kimse yaşını düşünmesin, ben bir türlü yaşımı hesaplayamadım. Ben şu yaşa geldim, ne olacak hiç demedim, eğitimimim boyunca hiç demedim. Yaşımı ben hissetmediğim için sınıf arkadaşlarıma da hissettirmedim. Beni bir büyükleri gibi değil de akranları gibi gördüler, her yere birlikte gittik. Hocalarım beni yaşıtları gibi görmedi, diğer öğrenciler gibi gördü. Öyleydim çünkü onlara onu hissettirmedim, ne mutlu bana. Tek korkum şuydu; onlar gençti, hafızaları güzeldi acaba ben onların yanında bir tık geri kalabilir miydim, başaramaz mıydım diye düşündüm. Arkeoloji hevesi o kadar çoktu ki onları görmedim bile ben aldım başımı gittim." diye konuştu.

"Öğrencilerimizi böyle görünce biz de heyecanlanıyoruz"

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır ise Ayşe Er'in lisans eğitiminden bu yana çok ilgili, çalışkan ve meraklı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Er'in yaşına rağmen diğer öğrencilerden daha başarılı olduğunu belirten Çayır, "Farklı bir bölümden gelmesine rağmen çok büyük bir azmi var. Sonrasında arkeolojiye devam etmek istemesi, gösterdiği azim her zaman beni bir hoca olarak çok mutlu etmiştir. Öğrencilerimizi böyle görünce biz de heyecanlanıyoruz, daha çok öğretme isteği doğuyor. Bu nedenle çalışmalarının devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.