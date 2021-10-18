Okullar kapanacak mı? sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sık sık araştırılan bir konu haline geldi. Vaka sayılarındaki artışın devam etmesi üzerine milyonlarca öğrenci Okullar kapanır mı? Okullar kapanacak mı? Okullar online eğitime mi geçecek? İşte detaylar... sorularına yanıt aradı. Kabine toplantısı sona erdi. Peki, Okullar kapanır mı? Okullar kapanacak mı? Okullar online eğitime mi geçecek? İşte detaylar... İşte detaylar

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısına başkanlık etti. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi oldu. Beştepe'de düzenlenen toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırıldı.

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele oldu. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşuldu.

Kabine'nin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek kararların olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! OKULLAR KAPANIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda, okulların online eğitime geçeceğine dair bir açıklamada bulunmadı. Dersler aynı şekilde işlenmeye devam edecek. Okulların kapanmasına dair karar bulunmuyor.

"ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HIZLI ANJİTEN KİTİ ÜRETİM AŞAMASINDA"

Erdoğan, diğer ülkelerin sağlık sorunları yanında ciddi sosyal çalkantılarla sarsıldığı dönemde milletle tam bir dayanışma içinde yollarına devam ettiklerini dile getirdi.

Üretim ve istihdam sektörlerinin yanı sıra tüm kademeleriyle eğitimde de normalleşme adımlarını attıklarını, üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge merkezinde öğretmenlerimize ve personele yönelik olarak geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kiti üretim aşamasına geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum." diye konuştu.

OKULLAR KAPANIR MI?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA!

"Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 5'ler seviyesinde. Şu an itibarıyla ikinci doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış bulunmaktadır. Okulları açık tutmayla ilgili süreçteki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olması. İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme noktasındaki kararlılığımız devam ediyor, herhangi bir sorun yok, süreç kontrollü bir şekilde devam etmekte."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine sorulan "Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim geliştirdiğimiz sistemde yüz yüze eğitimde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti."

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