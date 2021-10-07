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Öğrencilere yurt karşılaması büyük yankı uyandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrencilere yurt karşılaması büyük yankı uyandırdı

Talas Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen bir organizasyonla Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu girişinde düzenlenen karşılama ve tanışma programı büyük yankı uyandırdı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen bir organizasyonla Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu girişinde düzenlenen karşılama ve tanışma programı büyük yankı uyandırdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci hem üniversiteye hem de yurtlara kayıt heyecanı yaşadı. Talas Belediyesi de düzenlediği organizasyonla yurda kayıt için il dışından gelen öğrencilerin ve ailelerinin gönlüne girdi. Oluşturulan stantlarda kayıt için gelenlere çeşitli ikramlarda bulunulurken müzik dinletileri ve mini konserlerle de keyifli vakit geçirme imkanı sağlandı. Programa katılarak öğrencilere ve ailelerine 'Öğrenci şehri Talas'a hoş geldiniz' diyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Gençlerimiz, okullarını bitirip mezun olurken çok donanımlı ve çok konforlu bir şekilde okuduklarını ifade edecekler. Belediye olarak gençlerimize yönelik çok farklı faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizim etkinliklerimize katılan gençler, buradan mezun olurken en azından bir yabancı dil öğrenmiş, bunun yanında bir spor branşında yetkinlik kazanmış ya da bir enstrümanı öğrenmiş şekilde ayrılacaklar. Bizim çocuklarımız Avrupa'nın ya da dünyanın başka ülkelerindeki çocuklardan çok daha fazla başarıya aday gençlerdir" diyerek düşüncelerini aktarmıştı.

Kendileri için hazırlanın bu programla ilgili düşüncelerini dile getiren öğrenciler ve aileleri de daha önce böyle bir organizasyonu ne duyduklarını ne de karşılaştıklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Kızının yurt kaydı için geldiğini ifade eden bir veli, karşılama, ikramlar ve sıcak ilgiden memnuniyet duyduklarını söyleyerek Başkan Yalçın'a teşekkür ederken, İstanbul'dan geldiğini ifade eden bir başka öğrenci velisi de, "Biz İstanbul'dan geliyoruz, burası çok güzel bir yer, çok beğendik." diye konuştu. Organizasyon hakkındaki düşüncelerini aktaran bir başka veli de, "Çok güzel düşünülmüş bir organizasyon, karmaşa yok." diyerek programdan duyduğu memnuniyeti aktardı. Kayıt heyecanı yaşayan Aydınlı bir öğrenci de Talas'ı beğendiğini ifade ederek karşılama organizasyonunun kendilerini rahatlattığını söylerken, bir diğer öğrenci de güzel karşılandıklarını kaydederek kayıt stresini azaltan bir etkinlikle karşılaştıklarını söyledi.

Öte yandan Talas Belediyesi'nin bu organizasyonuyla ilgili olarak düşüncelerini paylaşan vatandaşlar da yapılan çalışmanın önemine ve değerine vurgu yaptı. Yurt sorununun gündemde olduğu şu günlerde hem öğrencilere hem de ailelerine yönelik çok rahatlatıcı bir program yapıldığına dikkat çekilirken, Başkan Yalçın'a da ince düşüncesinden dolayı çok sayıda teşekkür mesajı iletildi. - KAYSERİ

Öğrencilere yurt karşılaması büyük yankı uyandırdı

Öğrencilere yurt karşılaması büyük yankı uyandırdı

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Haber: Öğrencilere yurt karşılaması büyük yankı uyandırdı - Haberler
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