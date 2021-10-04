Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Genel

Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanları besleyip, sevgi gösterisinde bulundu.

GAZİANTEP (İHA) - Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanları besleyip, sevgi gösterisinde bulundu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte 400 ilkokul öğrencisi hayvanlarla bir araya gelerek hayvanları besleyip sevdi. Öğrencilere yapılan tedavi çalışmaları, bakım uygulamaları ile ilgili bilgi verilirken, kedi ve köpek bakımı hakkında yapılması gerekenler anlatıldı. Barınağın yeni üyeleri ile öğrencilerin zaman geçirmesini sağlayan etkinlikte hayvanların birer canlı olduğunun unutulmaması gerektiği ve duyarlı davranılması gerektiği mesajı verildi. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mustafa Gözel, Gaziantep Kilis bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri ve ilkokul öğrencileri katıldı.

"Hayvanlar doğanın dengesini koruyan canlılardır"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, etkinlikte yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şunu unutmamamız gerekir ki hayvanlar doğanın dengesini koruyan canlılardır. Mutlaka bu hayvanlar yaratılırken bir görev üstleniyor. Mesela kedi yetişen ev ve bahçelerde fare, yılan, akrep ve diğer haşereler bulunmaz. Doğanın dengesini hayvanlar sağlamaktadır. Bu yüzden hayvanları sevmeli, kendi yerlerinde korumalı ve kendi öz varlığı gibi görmemiz gerekiyor. Bu konuda emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Dünya tüm canlılara emanet"

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl etkinliğin gerçekleştiğini aktaran Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu canlar bize emanet ve 'Hayvan Dostu Şehir' diyerek, yaşadığımız dünya tüm canlılara emanet bilinciyle farkındalık oluşturmak, çocuklara duyarlılığı aşılamak için bu etkinliği rutin olarak düzenliyoruz. 20 yıldır sokakta ki bütün canlılara hizmet veriyor, yaralarını tedavi ediyoruz. Üremelerini kontrol altına almak için kısırlaştırıyor, operasyonlarla küpe ve çift takıyoruz. Bu işlemleri yapıp sağlıklarına kavuşturduğumuzda da sahiplendiriyoruz. Gaziantep genelinde 250 besleme noktamız bulunuyor. Bu beslenme noktalarına her gün yemek ve su bırakıyoruz. Toplam 50 kişi, 7 araç ve bir ambulans ile bu hizmeti veriyoruz. 7 veteriner hekimimiz, 7 sağlık teknikerimiz, hayvan bakıcıları ve toplayıcılarına teşekkür ediyorum. 'Dünya ortak evimiz' diyerek sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi

Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi

Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi

Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Prens William
Spor Sergen Yalçın Marcao Mehmet Topal Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:18:27. #1.11#