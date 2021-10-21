Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

BURSA (DHA) - BURSA'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (34) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaa veren savcı, Toktaş'ın 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasım Toktaş'ın ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.