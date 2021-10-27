Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı

DİYARBAKIR'da A.B., ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki oğlu Y.E.O.'ye şiddet uyguladığını öne sürdüğü öğretmeni A.B.'ye gittiği okulda çıkan tartışmada kafa attı. Taraflar karşılıklı şikayetçi olurken, Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen ortak basın açıklaması yaparak olayı kınadı.

Olay, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Hüseyin Balta Ortaokulu'nda meydana geldi. Y.E.O., sınıfta yalan söylediği gerekçesiyle öğretmeni A.B. tarafından iddiaya göre dövüldü. Y.E.O., eve döndüğünde durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine baba Bilal O. ile kızı S.S.O. okula gitti. Okulda, baba- kız ile öğretmen A.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bilal O., öğretmen A.B.'ye kafa attı. Araya giren diğer öğretmenler, polise haber verdi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Bilal O. ve öğretmen A.B.'nin şikayeti üzerine taraflar karakola götürüldü.

"Görev yapan öğretmen arkadaşımızın veli tarafından saldırıya maruz kalması, öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerektiğini, öğretmeni koruyan bir meslek kanununa duyulan ihtiyacın aciliyetini ortaya koymuştur. Öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine, onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülmenin anlaşılır bir yanını göremiyoruz. Toplumdaki şiddeti eğitimle yok etmenin hesabını yaparken, şiddeti eğitimin içine sokmaya davetiye çıkarıcı uygulamaların akılla, izanla ve vicdanla telif edilir bir yanı yoktur."