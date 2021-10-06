Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun - Haberler
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Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde müşterilerinin ayağına kadar giden ilk seyyar yağ satıcısı, oldukça rağbet görüyor.

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde müşterilerinin ayağına kadar giden ilk seyyar yağ satıcısı, oldukça rağbet görüyor.

Terör örgütü Boko Haram saldırılarından kaçarak Borno eyaletinden 457 kilometre uzaklıktaki Bauchi'ye yerleşen 24 yaşındaki Nijeryalı Abubakar Hasan, hayata tutunmak ve evine ekmek götürebilmek için seyyar yağ satıcılığı yapıyor.

Hasan, her sabah ve ikindi vakitlerinde el arabasıyla mahalleler arasında ev ev gezerek bölge sakinlerinin yağ ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yaklaşık 2 yıldır Bauchi'de yağ satan Hasan, bu mesleğe nasıl başladığını ve müşterilerinin tepkisini AA muhabirine anlattı.

"İnsanlar başlarda ayağına kadar yağ satıcısı gelmesi fikrine alışmadıkları için ilginç buluyorlardı"

Hasan, 2018'de Boko Haram saldırılarında ailesini kaybettikten sonra kendi can güvenliği için bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını, daha sonra Bauchi'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.

Bu bölgeye geldiğinde ise işe nereden başlayacağını bilemediğini anlatan Hasan, "İlk önce pazarda yük taşıma işine girdim ancak o iş çok zor. Bu nedenle kısa sürede kazandığım parayla terzilik yapmak istedim ama param dikiş makinesi almaya yetmedi." dedi.

Hasan, elindeki parayla uzun süre ne yapabileceğini araştırdığını, sonrasında ise sıvı yağ satmaya karar verdiğini anlattı.

Seyyar şekilde yağ satma konusunda başlarda emin olamadığını ancak denemek istediğini dile getiren Hasan, "İnsanlar başlarda ayağına kadar yağ satıcısı gelmesi fikrine alışmadıkları için ilginç buluyorlardı. O yüzden mahalleye girdiğimde 'Yağcı geldi' diye bağırdığımda insanlar sadece meraktan beni izlemeye geliyorlardı." ifadelerini kullandı.

"Aldığım ilk 25 litrelik sıvı yağı 3 haftada satabildim"

Hasan, bölge insanları bu işe alışkın olmadığı için başlangıç olarak aldığı 25 litrelik sıvı yağı 3 haftada satabildiğini belirterek "Yağları, bir, yarım ve çeyrek litre gibi azar azar sattığım için bitmesi çok uzun sürdü. Bir de insanlar tabii duruma da alışık değillerdi." diye konuştu.

Zaman içinde bazı insanların ayçiçek yağı yerine kırmızı palmiye yağı tercih ettiklerini anladığında bu yağı da satmaya başladığını belirten Hasan, ilk başlarda kendisiyle alay eden insanların şimdi müşterileri olduğunu söyledi.

Hasan, gittiği belli mahalleler olduğunu, buradaki insanlara yağları daha ucuza sattığını ifade ederek böylece onların pazara gitmesine gerek kalmadığını belirtti.

Genellikle sabah ve ikindiden sonra yağ satmaya çıktığını anlatan Hasan, "Sabah erkenden çıktığımda kahvaltı veya öğle yemeği için yağ alıyorlar, ikindiden sonra çıktığımda ise akşam yemeği hazırlamak için alıyorlar." ifadesini kullandı.

Hayali, ileride dükkan açmak

Hasan, 2 yıldır yaptığı işten çok memnun olduğunu ve bu iş sayesinde okuluna devam etme fırsatı bulduğunu ifade ederek "Bu işle okul masraflarımı karşılıyorum ve bu aralıkta da evlenmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Hayalinin ileride dükkan açarak yağ satmak olduğunu dile getiren Hasan, "Her mahallede yağ dükkanım olsun çünkü ben bu işin çok faydasını gördüm. Tabii okuluma da devam etmek istiyorum. Üniversitede ticaret okumak istiyorum, eğitime devam etme isteğimin yanı sıra yine de büyük bir yağ dükkanım olmasını arzu ediyorum." dedi.

Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun

Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun

Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun

Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun
AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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