New World Sunucu Transferi Ertelendi, Bölgeler Arası Transfer Yok

Amazon Games, New World sunucularında yaşanan yoğunluktan dolayı oyuncuların maduriyetini gidermek amaçlı ücretsiz sunucu değiştirme özelliğini vaat etmişti. New World ekibi oyunun forumunda bir gönderi paylaşarak, sürecin ne durumda olduğunu, neden ertelendiğini ve piyasaya sürüldüğünde nasıl olacağı hakkında bilgi verdi.

Topluluk yöneticisi; Ekibimiz, bu özelliğin test edilmesini sağlamak ve tam olarak amaçlandığı gibi çalışacağından emin olmak için inanılmaz derecede sıkı çalışıyor. Herkesin istediği sunucuya ve ortama sahip olmasını en kısa sürece sağlamak istiyoruz.

Testlerimiz sırasında, transfer deneyiminin piyasaya sürülmesine ilişkin standartlarımızı karşılamadığı bazı uç durumlar ortaya çıktı. Herkese ücretsiz sunucu aktarım jetonlarını vermek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Transferleri merakla beklediğinizi biliyoruz ve size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için özenle çalışıyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz, transferlerin önümüzdeki hafta hazır olacağını öngörüyoruz.

Kısaca özetlemek gerekirse, oyun içi mağazadan ücretsiz bir jeton verilecek, daha sonra onu dolu olmayan, bakımda olmayan ve mevcut bölgede bulunan başka bir sunucuya transfer etmek için kullanılabilecek. Tüm ilerlemenizi, paralarını, evlerinizi ve itemlerinizi aktarabileceksiniz ancak şirketinizi transfer edemeyeceksiniz.

Karakterimi nasıl transfer edebilirim?

Karakterinize giriş yapın, bu kuyrukta beklemeniz anlamına gelebilir.

Karakter transfer jetonunuzu talep etmek için oyun içi mağazaya girin.

Şirketinizden ayrılmanız gerekiyor, ayrıldığınızdan emin olun

Aktif Trading Post satış emirlerini ve satın alma emirlerini kaldırmanız gerekir.

Karakteriniz bir yerleşim yerinde bulunmalıdır.

Transfer ettiğimde neler benimle birlikte gelecek?

Tüm karakter ilerlemenizi (seviye, trade skills, unvanlar vb.) alabileceksiniz

Fransiyon ittifakınızı ve ilerlemenizi sürdüreceksiniz

Envanterinizi ve deponuzu alabileceksiniz

Evlerinizi ve dekorasyonlarınızı koruyabileceksiniz

Tüm görev ilerlemenizi alabileceksiniz

Transfer ettiğimde neler benimle birlikte gelmeyecek?

Şirket üyeliğinizin transferden önce feshedilmesi gerekir, bunu transfer edemeyeceksiniz.

Aktif satış ve alış emirleriniz kaldırılmalıdır, bunları taşıyamayacaksınız

Arkadaş listeniz dünyaya özeldir, başka bir sunucuya geçtiğinizde yeni liste edinmelisiniz.

Karakterimi nereye taşıyabilirim?

Karakterinizi bölgenizdeki herhangi bir sunucuya taşıyabilirsiniz, birkaç istisna mevcut bunlar;

Karakterinizi dolu bir sunucuya taşıyamazsınız

Bakımda olan bir sunucuya taşıyamazsınız

Halihazırda içinde mevcut bir karakterininiz olan sunucuya taşıyamazsınız

Yanlış bir sunucu seçerseniz, arkadaşlarınızın seçtiği sunucu doluyorsa ya da transfer olduğunuz sunucudan pişman olursanız ne olacak?

Tekrar transfer etmek için ek bir jetona ihtiyacınız olacak. New World ekibi sunucu popülasyonlarını, sıra sürelerini izlemeye devam edeceğini ve ücretsiz olarak ek bir sunucu transfer jeton dağıtma dalgasına olacak ihtiyacı değerlendirecektir. Oyuncuların kendileri için doğru sunucuyu bulmak için bolca zamanı var.

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