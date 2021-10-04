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MÜSİAD'dan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
MÜSİAD'dan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

KARABÜK (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede MÜSİAD yönetimine yeni seçilen kurul üyeleri Suat Aksu, Orhan Esen, Şenol Kuru, Remzi Özçelik, Aydın Saray, Fatih Erdem, Çelen Uygar As ve Mustafa Aras, MÜSİAD Karabük Şubesi tarafından yürütülen faaliyetler ile yeni dönemdeki amaç ve hedefleri hakkında Rektör Polat'a bilgi verdi. Rektör Polat, görüşmede önümüzdeki 20 yılın Afrika kıtası için çok önemli olduğunu belirterek, Afrika'nın ticaretin merkezi konumunda olacağını ifade etti. 90 farklı ülkeden 10 bin uluslararası öğrenciye sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Refik Polat, bunlardan 4 bin civarında öğrencinin Afrika kıtasından olduğunu söyledi. Polat, "Afrika ülkelerine birlikte ziyaretler gerçekleştirebiliriz. Özellikle Çad, Senegal gibi ülkelerle ortak çalışmalar yapabiliriz. Buradan mezun olan bazı öğrenciler orada çeşitli şirketlerde çalışıyor. Onlarla bağlantılar kurulabilir. Karabük olarak öğrenci iş birliğinin

yanı sıra ticari anlamda da oralara sahip çıkalım. Türkiye her anlamda o ülkeler ile gönül bağını sıkı tutuyor. Çadlı öğrencilerimize bir ziyaret esnasında Türkiye'deki öğrenim hayatında ne öğrendin diye sorduklarında 'Birlik olmayı, millet olmayı öğrendim' demiş. Biz bu öğrencilerimize kaliteli eğitimin yanında çalışmayı, bir ve beraber olmayı öğretiyoruz" dedi.

Rektör Polat, MÜSİAD'ın 4. Olağan Kongresi'nin hayırlı olmasını temenni ederek, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. İzzet Açar ile Genel Sekreter Lütfü Köm, Rektör Polat'a ziyarette eşlik etti. - KARABÜK

MÜSİAD'dan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret

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