Muradiye OSB'nin Altyapısı ve Atıksu Arıtma Tesisi için Toplanıldı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan Muradiye Osb'sinin alt yapısı ve atık su arıtma tesisi konularının görüşüldüğü brifinge katıldı.

Valilik brifing salonunda Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlığında yapılan toplantıda, Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde yer alan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su arıtma tesisi ve altyapısıyla ilgili konular görüşüldü. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığındaki toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Erman Aydınyer, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Funda Karaboran, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, DSİ 22. Şube Müdürü Gazi Mutluoğlu ile teknik personeller katıldı. Muradiye OSB'nin atık su arıtma tesisi ve altyapısıyla ilgili olarak kurum temsilcileri arasında yapılan fikir alışverişi sonrası yapılacak çalışmaların yol haritası belirlendi.

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