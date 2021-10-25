Muğla TİSSAD 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneğinin (TİSSAD) birinci olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Topbaş yeniden seçildi.

Derneğin genel kurulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Karakuş'un katılımıyla Küçük Sahne Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Çoban, yaptığı konuşmada, Muğla'nın kültür ve sanat şehri olduğunu, bugüne kadar kente tiyatro anlamında büyük emekler veren Mehmet Topbaş ve ekibine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Gümüş ise belediye olarak tiyatro ve sinemaya büyük önem verdiklerini, TİSSAD'ın da bu anlamda kentte önemli işlere imza attığını, Muğla'nın yetiştirdiği sanatçılara sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Topbaş da Türkiye'nin incisi, kültür ve sanat şehri Muğla'da, tiyatro ve sinema adına kendileriyle yürümek isteyen kocaman bir kitle olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Dernek olarak Muğla'da, tiyatro ve sinemaya yeni bir ivme kazandırmak istediklerini belirten Topbaş, "Öncelikli olarak 19 büyükşehirden birisi olan Muğla'mıza, tiyatro konusunda büyük bir eksik olarak tespit ettiğimiz tiyatro festivalini kazandırmak ve böylece tiyatroseverlere güzel bir tiyatro şöleni sunmak istiyoruz. Nerdeyse bir plato haline gelen birçok yapımın yer aldığı Muğla'mızda bir kısa film festivalinin olmaması ne yazık ki bizleri derinden üzüyor. Bizler bu konuda elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ümit ediyoruz ki Muğla'mızı gelenekselleşen bir sinema festivalinde kavuşturacağız." diye konuştu.

Divan başkanlığını Cem Durna'nın yaptığı kongrede, raporların okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu seçimine geçildi.

Seçim sonunda, üyelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Mehmet Topbaş, yeniden başkanlığa seçildi.

Topbaş'ın yönetim kurulu üyeleri ise Devrim Karakuş, Melike Topbaş, Serkan Atilla ve Hakan Halil Yıldırım'dan oluştu.