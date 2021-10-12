Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında yaşayan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu. Gelişme sonrası Muammer Güler kimdir, merak edildi.

MUAMMER GÜLER KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Mart 1949

Kaç yaşında: 72yaşında

Nereli: Mardin

Muammer Güler (d. 21 Mart 1949, Mardin), Türk bürokrat ve siyasetçi, Eski İstanbul Valisi ve Eski Türkiye İçişleri Bakanı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde yapılan bir kabine revizyonu ile Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında İçişleri Bakanı olarak yer alan Güler, 2010-2011 yılları arasında KDGM Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir. Bu görevinden önce 2003-2010 yılları arasında İstanbul Valiliği yapmıştır.

HAYATI

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayarak 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk kamu görevine 4 Mart 1973 tarihinde Balıkesir'de maiyet memuru (kaymakam adayı) olarak başladı. Sırasıyla Denizli, Çal İlçesi kaymakam vekilliği, Pehlivanköy, Horasan kaymakamlıklarında bulunduktan sonra İçişleri Bakanlığı Personel Şube Müdürlüğü'ne atandı. İçişleri Bakanlığı'nda Şube Müdürü, Daire Başkanı, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Personel Genel Müdürü görevlerinde bulundu.

Personel Genel Müdürü iken 29 Ocak 1992 tarihinde Niğde Valiliği'ne atandı. Daha sonra 27 Eylül 1993 tarihinde Kayseri Valiliği'ne ve 6 Temmuz 1994 tarihinde Gaziantep Valiliği'ne atandı. Bu görevini sürdürürken 28 Temmuz 2000 tarihinde Samsun Valiliği'ne atandı. 30 Ocak 2003 tarihinde İstanbul Valiliği'ne atanarak 17 Şubat 2003 tarihinde görevine başladı. 12 Mayıs 2010 Valiler Kararnamesiyle Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na atandı. 7 Mart 2011 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olmak amacıyla görevinden istifa etti.

24. Dönem Mardin Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yaptı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onur Üyeliği görevinde bulundu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Matematik öğretmeni Neval Hanım'la 1977 yılında evlendi. Güler çiftinin Barış ve Burcu adlarında iki çocuğu bulunmaktadır. 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonu ile İdris Naim Şahin'in yerine İçişleri Bakanlığı'na getirilmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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