ANKARA (Haberler.com) - Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda MTA Genel Müdürlüğü'nün önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin edilirken, patlama sonrası ufak çaplı bir yangın çıktı. Alevlerin bölgedeki benzin istasyonlarına sıçramaması için hummalı bir çalışma yürütülürken MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olay kontrol altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. MTA'da patlama mı oldu? 20 Ekim Ankara MTA patlama neden oldu? MTA patlama ve yangın söndürüldü mü? İşte ayrıntılar...

İLK AÇIKLAMA İTFAİYEDEN GELDİ!

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır."

BÖLGEDE BENZİN İSTASYONLARI VAR

Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Diğer yandan patlamanın olduğu bölgede 3-4 tane benzin istasyonu ve metro durağı olduğu öğrenildi.

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