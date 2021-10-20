MTA'da patlama mı oldu? 20 Ekim Ankara MTA patlama neden oldu? MTA patlama ve yangın söndürüldü mü?
SON DAKİKA! Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu. Patlama sonrası yangın çıktı, bölgeye ekipler sevk edildi. MTA'da patlama mı oldu? 20 Ekim Ankara MTA patlama neden oldu? MTA patlama ve yangın söndürüldü mü?
ANKARA (Haberler.com) - Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda MTA Genel Müdürlüğü'nün önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin edilirken, patlama sonrası ufak çaplı bir yangın çıktı. Alevlerin bölgedeki benzin istasyonlarına sıçramaması için hummalı bir çalışma yürütülürken MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olay kontrol altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. MTA'da patlama mı oldu? 20 Ekim Ankara MTA patlama neden oldu? MTA patlama ve yangın söndürüldü mü? İşte ayrıntılar...
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır."
Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Diğer yandan patlamanın olduğu bölgede 3-4 tane benzin istasyonu ve metro durağı olduğu öğrenildi.