Misafir işçilikten müzisyenliğe | Almanya'da Türkçe rap'in doğuşu
Türkiye-Almanya arasındaki İşgücü Antlaşması ile misafir işçi konumunda Almanya'ya yerleşen Türkler, beraberlerinde şiirlerini ve şarkılarını da getirdi.
Türkiye- Almanya arasındaki İşgücü Antlaşması ile misafir İşçi konumunda Almanya'ya yerleşen Türkler, beraberlerinde şiirlerini ve şarkılarını da getirdi. Ancak 90'lı yılların ırkçı saldırıları ile bugün Berlin'den İstanbul'a yayılan yeni bir müzik türü, Türkçe rap ortaya çıktı. Cartel grubundan Erci E. DW Türkçe'ye konuştu.
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