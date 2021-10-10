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Milletvekili Canbey, Balıkesir'de üniversiteli gençlerle bir araya geldi

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Milletvekili Canbey, Balıkesir'de üniversiteli gençlerle bir araya geldi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yüz yüze eğitimin başlaması ile Balıkesir'e gelen üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yüz yüze eğitimin başlaması ile Balıkesir'e gelen üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Canbey, barınma, burs, yemek, ulaşım gibi konularda ihtiyaçlarını dinledi.

Geleceğin emanet edildiği gençlerin her daim yanında olduklarını vurgulayan Canbey, "Balıkesir'de üniversite kazanan hiçbir öğrenciyi mağdur bırakmadık, bırakmayacağız. Barınma konusunda zorluk yaşayan öğrencilerimiz için belediyelerimiz dahil olmak üzere tüm kurumlarımızı seferber ettik. Gençlerimizin huzur içinde eğitimlerine devam etmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

???????Canbey, yeni neslin çok zeki ve çok başarılı olduğunu belirtti.

Gençlerin ülkenin sorunları ile ilgili duyarlı ve bilgili sorularından memnun olduğunu bildiren Canbey, "Biz gençlerimize her konuda güveniyoruz. Bilim ve teknoloji ile donatılmış güçlü Türkiye'yi gençlerimizle inşa edeceğiz. Onların parlak zihinleri, eğriyi doğruyu ayırt edecek muhakeme yeteneğine sahip. Birilerinin 'Z kuşağı' diye korktuğu gençlerimizle biz gurur duyuyoruz. Bizden devralacakları bayrakları çok daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Canbey, Balıkesir'de üniversiteli gençlerle bir araya geldi

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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