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Metruk evde asılı bulunan genç kız, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?

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Metruk evde asılı bulunan genç kız, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?

İzmir'de 4 ay önce metruk bir evde asılı halde bulunan 19 yaşındaki mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın ölmeden önce İstanbul'da bir taksici tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Genç kızın trafiğin sıkıştığı bir anda taksiden inerek karakola koşup şikayette bulunduğu ve taksicinin kendisine "Buraların en tatlısı benim. Beni yemek ister misin? Gel beraber kaçalım" dediği öğrenildi.

30 Haziran'da Konak ilçesinde İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir 19 yaşındaki Buse Şeyma Erduran'ın cansız bedeni metruk evde asılı halde bulundu.

Genç kızın ölmeden önce İstanbul'da bir takside tacize uğradığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre genç kız, İstanbul'dan İzmir'e gideceği gün bilet almak için otogara geldi. Bileti akşam saatine aldıktan sonra arkadaşlarının yanına dönmek için taksiye bindi. Buse'nin 34 TE 3.. plakalı bir taksiye bindiği, taksicinin kendisine "Buraların en tatlısı benim. Beni yemek ister misin?" diyerek kendisini saatlerce gezdirdiği anlatıldı. Yine iddianameye göre taksicinin genç kıza, "Gel beraber kaçalım" gibi sözlerle taciz ettiği ileri sürdü.

Sabah'ın haberine göre Florya yakınlarında trafik sıkıştığı bir an taksiden inen genç kızın karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki taksicinin kimliği belirlendi ve ifadesi alındı. Taksici genç kızla muhabbet ettiklerini, genç kıza "Hangi tatlıyı seversin" diye sorduğunu kabul ederken, taciz etmediğini ifade etti. Savcılık, taksicinin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirtti. Taksici hakkında, 'Cinsel Taciz' suçundan dava açıldı. Taciz mağduru Buse vefat etse de dava, kamu adına devam ediyor.

Metruk evde asılı bulunan genç kız, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan acılı anne Emel Demirbaş, kızı vefat etmesine rağmen tacizci taksici hakkında dava açılması nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyleyip, "Mağdur olan kızım vefat etmesine rağmen tacizci yargılanıyor. Devlet suçlunun peşini bırakmıyor. Ben de bu davanın takipçisi olacağım. Bugün kızıma tacizde bulunan yarın diğer kadın müşterilere de aynı şeyi yapar. Bir kadın tek başına taksiye binemeyecek mi?" dedi.

Taciz olayından hemen sonra Buse'nin kendisini cep telefonundan aradığını anlatan 4 çocuk annesi Emel Demirbaş, "Buse taksicinin tacizine uğradığını söyledi. Hatta taciz sırasında cep telefonuyla ses kaydı bile almış. Bu ses kaydını bize de atmıştı. Bana 'anne ben karakola gidip şikayetçi olacağım' dedi. Hakkını sonuna kadar arayan bir kızdı. Kızımın internet üzerinden cesaret mi doğruluk mu oyunu oynadığını öğrendik. Bu oyunun etkisinde de kalmış olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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