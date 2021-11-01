ANTALYA (İHA) - Meteorolojinin 'sarı' kodla uyardığı Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yağmur nedeni ile ıssızlaştı

Vatandaşlar yağmur sularında yürümekte zorlandı

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 'sarı' kod vererek sel ve fırtına karşısında uyardığı Antalya, güne şiddetli yağmur ile başladı. Etili olan yağmurda dünyaca ünlü Konyaaltı sahili boşalarak adeta ıssızlaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü turizm kenti Antalya'yı dün 'sarı' kod vererek uyarmıştı. Uyarılarının ardından Antalya bugün sabaha şiddetli yağmur ile uyandı. Şehir merkezinde etkili olan yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur dolayısı ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boşaltı. Sahilin adeta ıssızlaştığı görüldü. Akan yağmur suları nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yollardan karşıya geçmekte zorlandı.