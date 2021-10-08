Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! Marmara Bölgesi yağmura teslim olacak
Meteoroloji, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde 5 gün boyunca yağmur bekleniyor. İstanbul'da sadece pazartesi günü yağış beklenmezken salı günü ise Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'deki çok sayıdaki ilde sağanak görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Cuma günü; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da yağmur bekleniyor.
Cumartesi günü; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Aydın ve İzmir'de yağış etkisini gösterecek.
Pazar günü; sadece İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'de sağanak yağış görülecek.
Pazartesi günü; İstanbul'da yağış beklenmezken Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale'de yağmur yağacak.
Salı günü, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il yağmura teslim olacak.
Bu iller şöyle;
"İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu."
Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin Marmara için açıklamasında, "Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor" denildi.
Öte yandan İstanbul için "Parçalı ve çok bulutlu, cuma öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı", Çanakkale için ise "Parçalı ve çok bulutlu, cuma öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı" ifadeleri kullanıldı.