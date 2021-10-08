Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı! Marmara Bölgesi yağmura teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA VE İSTANBUL'DA YAĞMUR

Cuma günü; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da yağmur bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜ MARMARA BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ

Cumartesi günü; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Aydın ve İzmir'de yağış etkisini gösterecek.

PAZAR 3 İLDE SAĞANAK

Pazar günü; sadece İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'de sağanak yağış görülecek.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA YAĞIŞ YOK

Pazartesi günü; İstanbul'da yağış beklenmezken Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale'de yağmur yağacak.

SALI GÜNÜ ÜÇ BÖLGEDE YAĞMUR

Salı günü, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il yağmura teslim olacak.

Bu iller şöyle;

"İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu."

MARMARA'NIN BATISINDA RÜZGAR

Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin Marmara için açıklamasında, "Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor" denildi.

BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN İSTANBUL İÇİN YAĞMUR

Öte yandan İstanbul için "Parçalı ve çok bulutlu, cuma öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı", Çanakkale için ise "Parçalı ve çok bulutlu, cuma öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı" ifadeleri kullanıldı.

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