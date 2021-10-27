Muğla'da "Köy Okullarında Akıllı Tarım, Akıllı Arıcılık" projesi

MUĞLA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Köy Okullarında Akıllı Tarım, Akıllı Arıcılık" projesi destek almaya hak kazandı.

Muğla Valiliği himayesinde yürütülecek program kapsamında destek almaya hak kazanan proje için Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda imza töreni düzenlendi.

Projeyle Muğla ve ilçelerinde ekolojik turizm alanında öncelikli seçilen ve tarımsal potansiyeli yüksek kapalı köy okullarında sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bireylere, köy halkına ve meslek liselerine akıllı tarım ve akıllı arıcılık faaliyetleri aracılığıyla istihdam sağlanarak kurulacak atölyelerde yenilikçi öğrenci ve öğretmen eğitimleri verilecek.

Bu kapsamda öncelikli istihdam sektörleri olan "Tarımsal Üretim, Ekolojik Turizm, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri" sektörleriyle buluşacak temel üretim faaliyetleri belirlendi.

Proje kapsamında araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ARGE Köy Okulları Modeli ve Üretim Geliştirme Meslek Liseleri Modeli olmak üzere iki hizmet modeli tasarlandı. ARGE Köy Okulları Modeline 6 kapalı köy okulu, ÜRGE Meslek Liseleri Modeline de 3 meslek lisesi dahil edildi. Proje toplamda 18 ay sürecek.

Bu süre içerisinde Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık ile ilgili eğitim faaliyetleri, farmbot, sensör, makine, ekipman, akıllı sera, akıllı kovan üretim faaliyetleri, yazılım geliştirme faaliyetleri, tıbbi aromatik bitki üretimi, distilasyonu ve sonuçlarının analiz faaliyetleri, marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret gibi başvuru faaliyetleri gerçekleşecek.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 150 bin lira bütçeyle onaylandı.

İmza törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Yıldırım Yurdusev ile yetkililer katıldı.

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