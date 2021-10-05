Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti

ANTALYA'da, 4,5 ay boyunca kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğan Cüneyt Akyol dahil 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, 4,5 ay boyunca kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğan Cüneyt Akyol dahil 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Z.U. adlı kadın tanık, "Ben odadayken biri kapıyı açtı, ağlıyordu ama yüzünü görmedim. 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti" dedi.

Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan, 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart'ta Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KARDEŞİ, DÖVMEDEN TESPİT ETTİ

Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini, erkek kardeşi parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi Tanrısevdi, İbrahim H.Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, S.G. ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U. savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte Gökhan Hamurcu, S.G., İbrahim H.Ş., Ferdi Tanrısevdi ve Aziz Kaya tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Cüneyt Akyol 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından Ferdi Tanrısevdi, Gökhan Hamurcu ve İbrahim H.Ş., 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan Aziz Kaya ise 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. İbrahim H.Ş. de daha sonra itiraz üzerine hakimlik tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Sanıklar, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol, Gökhan Hamurcu, Ferdi Tanrısevdi ve Aziz Kaya ile başka bir suçtan cezaevinde bulunan İbrahim H.Ş., koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Süleyman G., müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'YA' DİYE SES ÇIKARDI, BÜYÜK İHTİMALLE YARDIM İSTEYECEKTİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Z.U., uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve Muratpaşa ilçesinde tanıştığı iki kişiyle birlikte olayın gerçekleştiği yere gittiğini söyledi. Cüneyt Akyol'un evinde para karşılığı Aziz Kaya ile ilişkiye girdiğini anlatan Z.U., "Ben odadayken biri kapıyı açtı, ağlıyordu ama yüzünü görmedim. 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti. Bu sırada Cüneyt geldi ve kızı götürdü. Biz evdeyken zaten bir kızın ağlama sesi geliyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti

Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti

Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

 Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

 BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hava Durumu Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Gülşen Prens William İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ferdi Kadıoğlu Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Halil İbrahim Dervişoğlu Namaz Vakitleri Amelia Hamlin Ömer Fatih Sayan Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:12:17. #1.11#