Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, 4,5 ay boyunca kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğan Cüneyt Akyol dahil 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Z.U. adlı kadın tanık, "Ben odadayken biri kapıyı açtı, ağlıyordu ama yüzünü görmedim. 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti" dedi.

Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan, 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart'ta Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.