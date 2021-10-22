Mersin Büyükşehir, "İtfaiye Bilgi Sistemi"ne Geçiyor

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, "İtfaiye Bilgi Sistemi"ne geçiyor. Olaylara daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlayacak sisteme kentteki birçok kurum ve kuruluş da entegre olacak. Bu sayede bilgi alışverişi sağlanarak olayların başlangıçtan bitim aşamasına kadar en az zararla atlatılması sağlanacak.

Birçok kurum ve kuruluş sisteme entegre olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet Koordinasyon Merkezi'ne entegre olarak kullanılan İtfaiye Bilgilendirme Sistemi'ni yapılan iş birliği ile Mersin İtfaiyesi'nde de kullanmaya başlıyor. İstanbul'daki uygulamaya ek olarak Mersin'deki kurum ve kuruluşlar da sisteme entegre olacak. Sistemin, 2021'in Ağustos ayında meydana gelen orman yangını gibi ileride gerçekleşmesi muhtemel felaketlerde ekiplerin koordinasyon ve müdahale gücünü artırması amaçlanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen çalıştaya; Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi, İmar ve Şehircilik Dairesi'nin yanı sıra Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Mersin Toroslar Elektrik Dağıtım A. Ş., Mersin Aksa Çukurova Doğalgaz Dağıtım A. Ş. 'den temsilciler katıldı.

İtfaiye, ihbarla ilgili tüm detaylara anında ulaşabilecek

Sistem sayesinde Mersin İtfaiyesi'ne ait personel, araç, yakıt, malzeme, izin, nöbet, sağlık, spor, eğitim, istasyon gibi birçok bilgi bir araya toplanıp yönetilebilecek. Öte yandan komuta sistemine gelen ihbarların GSM bilgisi analiz edilerek, olayın konumu belirlenebilecek. Konumun sorumlu istasyonu tespit edilip ilgili ekibin mobil uygulamalarına en uygun rota bilgisi, bina bilgisi, olay oluş zamanına bağlı olarak etkilenen nüfus sayısı ve özellikleri iletilebilecek. Bu sayede olayda yapılacak faaliyetler için müdahale planı komutadan takip edilecek şekilde devreye alınabilecek. Sistem, herhangi bir olaya en hızlı ve en etkin müdahaleyi yaratacak.

"Çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarının aynı çatı altında olmasını istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın, birlikten güç doğacağını belirterek, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımızı telefonun içine sığdırmak istiyoruz. Ayrıca beraber çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarının da aynı çatı altında olmasını istiyoruz. Bunu biz orman yangınlarında gördük. Çünkü koordinasyon tamamen iletişim üzerinden oluyor" dedi.

"Bu sistemlerin çok önemli olduğunu bir kez daha gördük"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Yönetim Şube Müdürü Mesut Ersin, içerisindeki komuta kontrol ve müdahale sistemiyle entegre bir sistem olan İtfaiye Bilgi Sistemi'nin Mersin'de de uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda yapılan iş birliği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerini ileten Ersin, "İtfaiye Bilgi Sistemi, kendi içinde belli bölümleri olan, bir otokontrolü olan bağdaşır bir sistem. İçinde olay yeri müdahale sistemi var. Araçların kontrolü var ve en önemlisi itfaiyecilerimizin sağlığıyla ilgili de komuta kontrol merkezine veri veren bir sistem. Araç önü ve araç içi kameralarla yazılım hem uygulamaya hem de sisteme bilgi veriyor. Bu sayede yöneticilerimize hamle şansı tanıyor" diye konuştu.

2021 yılında sel, deprem ve yangınların meydana geldiğini hatırlatan Ersin, "Bu sistemlerin çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. Belediye Başkanımızın önderliğinde çalışmalara başladık. Kendisi yangılarda sürekli sahadaydı, çok büyük destek verdi" ifadelerine yer verdi.

"Daha kısa sürede daha çabuk müdahalede bulunabileceğiz"

Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Bilgi Sistemi Yazılım Proje Yöneticisi olarak görev yürüten Yeliz Kartalkaya, "Öncesinde de erlerimizin hızlarına yetişmek mümkün değildi fakat daha kısa sürede daha hızlı çalışabilmek için bu sistemi tanıdık. Daha kısa sürede daha çabuk müdahalede bulunabileceğiz. Stok girişlerimiz daha az ve kontrollü olacak" dedi.

"Altyapı şebekemize ait verilerimizi ilgili kurumlarla paylaşmaya devam edeceğiz"

Mersin Aksa Çukurova Doğalgaz Dağıtım A. Ş. İşletme Şefi Hüseyin Öktem ise bu yıl içerisinde Mersin İtfaiyesi'ne doğalgaz ihbarlarına müdahaleyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirtti. Uygulanacak sistemin iletişimi bir adım öteye taşıyacağını vurgulayan Öktem, "Biz her yıl düzenli yatırımlar yapmaktayız. Bunlarla ilgili altyapı şebekemize ait CBS ve MBYS verilerimizi zaten ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Sayısal ortamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın da bu sisteme entegresiyle daha hızlı müdahaleler gerçekleşebilecektir" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 22. 10. 2021 08: 50: 56

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