Merkel ile boğaz manzarasını izlemeye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'direk' şakası - Haberler
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Merkel ile boğaz manzarasını izlemeye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "direk" şakası

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme öncesi boğaz manzarasını izlemek için terasa çıkan ikili arasına direk girince, muhabirlerden biri "Aranıza direk giriyor" diye uyarıda bulundu. Erdoğan ise "Aramıza direk girmesi bir şey değil, başka şeyler girmesin" dedi.

Veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin hemen öncesinde ikili, köşkün terasına çıkarak boğazı izledi ve sohbet etti. O anlarda iki siyasi lider arasına giren direk, ilginç diyalogların yaşanmasına neden oldu.

Bir basın muhabirinin "Aranıza direk giriyor" diyerek defalarca uyarıda bulunması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gülümseyerek "Aramıza direk girmesi bir şey değil, başka şeyler girmesin" dedi. O anlarda Merkel'in ise keyifli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Merkel'le kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'direk' şakası

Görüşmelerin ardından gerçekleşen basın toplantısında da eğlenceli anlar yaşandı. Bir Türk gazeteci tarafından iki lidere de sorulan, "Uzun zamandır birlikte görev yapıyorsunuz, ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz" sorusu gülüşmelere neden oldu.

Merkel'le kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'direk' şakası

İlk olarak söz alan Merkel, soruya şu şekilde yanıt verdi: "Burada birbirimize okuldaki gibi not vermek için bulunmuyoruz. İşbirliğimize önem atfettik. Türkiye'de çok şey gelişti, çok değişim oldu. Altyapı açısından olsun, İstanbul'a baktığımızda sadece bunu görüyoruz. Ankara'ya geldiğimde nasıl bir idari yapı olduğunu gördüm. Ekonomik sorunlara rağmen standartların nasıl yükseldiğini gördüm. Türkiye, NATO müttefiki olarak bizim için önemli bir partner. Farklı bakış açılarımız olabilir ancak jeostratejik açısından birbirimize bağlıyız. Her zaman ortak çıkarlarımız var."

Merkel'le kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'direk' şakası

Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: "Tabii 16 yıl kısa bir süre değil. Benim de 19 yılım var. Bu süreç içerisinde birçok dünya liderleriyle bir arada çalıştık. Tabii sayın şansölye özellikle Almanya'nın idaresinde başarılı bir sürece imza attı. Bundan sonraki süreçte koalisyon hükümetleri olmasaydı Türkiye - Almanya ilişkileri daha farklı bir noktaya ulaşabilirdi. Koalisyon hükümetleri çalışmayı zorlaştırıyor. Türkiye'deki koalisyon hükümetleri de başarısız olmuştur. Bizim başkanlık sistemine geçmemizle birlikte koalisyonlardan kurtulduk ve yoğun bir çalışma sürecinin içerisine girdik. Temennimiz o ki yeni yönetimle iki ülke arasındaki bu başarılı süreci devam ettiririz."

Merkel ile boğaz manzarasını izlemeye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

 Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için Huber Köşkü'ne geldi

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için Huber Köşkü'ne geldi
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Haber: Merkel ile boğaz manzarasını izlemeye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'direk' şakası - Haberler
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